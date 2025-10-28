ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ: ହାଟରେ ଗଦା ଗଦା ପରିବା, କିଣିବାକୁ ଲୋକ ନାହାଁନ୍ତି
ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଏକ ନମ୍ବର ପରିବା ହାଟ ଫାଙ୍କା । ପନିପରିବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି । ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ବେପାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ୍ । ବିଶେଷ କରି ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଯାଏ । ହେଲେ ଏବେ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ । ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଲର୍ଟରେ । ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି କଡା ନଜର । ଯଦିଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ରାଜଧାନୀରେ ବିଶେଷ ପଡିବ ନାହିଁଁ ତଥାରି ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ମୋନ୍ଥାର ପ୍ରଭାବ ପନିପରିବା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବାତ୍ୟା ନାଁ ଶୁଣୁଶୁଣୁ ପନିପରିବା ବେପାରୀମାନେ ଦର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପନିପରିବା ଦର ଯେଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେହିଭଳି ରହିଛି । ପନିପରିବାର ନା ଦର ବଢିଛି ନା ମାର୍କେଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ପରିବା ମାର୍କେଟ ପୂରା ଫାଙ୍କା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ବଜାରରେ ପନିପରିବା ଗଦା ଗଦା ହେଲେ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକ ନାହାଁନ୍ତି ।
ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରିବାକୁ ବେପାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ:-
ଅନେକ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ । ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ନମ୍ବର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ସେଭଳି କିଛି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପନିପରିବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ ।
କଣ ରହିଛି ପନିପରିବାର ଦର:-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଆଜି ଆଳୁ ଦର କିଲ ପିଛା ୨୦ରୁ୨୫ ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ ୩୦ରୁ ୪୦ଟଙ୍କା, ବିନ୍ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି ଆଦି ୬୦-୭୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ଯାହା ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ । ଏପଟେ ଅଧିକ ଦର ନ କରିବା ପାଇଁ ଦୋକାନରେ ଲାଗିଛି ଦର ଚାର୍ଟ । ଏପଟେ ଗ୍ରାହକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଦର ରହିବା କଥା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଦର । ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ ।
ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପରିବା ହାଟ ଫାଙ୍କା:-
ଆଜି ପରିବା ହାଟ ଫାଙ୍କ ଫାଙ୍କା ଥିଲା । ବୋଧହୁଏ ଏହା ଥିଲା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ । ନା ଥିଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୂଲଚାଲ, ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବେପାରିକଙ୍କ ଦର ଡାକ । ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକମାନେ ଘରେ ଆଗୁଆ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ଷା କାରଣରୁ ମାର୍କେଟ ଫାଙ୍କା ରହିଥିଲା ।
ଏନେଇ ଏକ ନମ୍ବର ପରିବା ହାଟର ସଭାପତି କବି ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ପରିବା ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ । କିଛି କିଛି ପରିବା ଟ୍ରକ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏହା ପରିବା ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
