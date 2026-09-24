ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ, ସାମିଲ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ
ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ନୂଆ ସାଲର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନୂଆ ଅଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : September 24, 2026 at 8:19 AM IST
ପୁରୀ: ଗଜପତି ମହାରାଜା ଙ୍କ ନୂତନ ଅଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରଚଳିତ । ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀନଅରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ନୂଆ ସାଲର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ନୂଆ ଅଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତକ ଓ ପାଞ୍ଜି,ଅଙ୍କ ଗଣନାର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁନିଆଁ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନହର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା କନକ ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ।
ରାଜନଅରରେ ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ
ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନବବର୍ଷ । ରାଜନଅରରେ ଉତ୍ସବର ଦିନ। ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଥିଲେ ବି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା। ଭାଦ୍ରବ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନଅରରେ,ବିଧି ପାଳନ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାମନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସମାନ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀନଅରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସୁନିଆ ଉତ୍ସବ।ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପାଞ୍ଜି ଓ ଅଙ୍କ ଗଣନାର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୭୧ ଅଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଅଙ୍କ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଅଙ୍କ ଗଣନା ମୁତାବକ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ନୂଆ ରାଜା ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ମୂଳରୁ ଅଙ୍କ ଗଣନା ହୋଇଥାଏ । ସେହିଭଳି ସାଲ ବା ମସିହାର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଚଳନ । ଚଳିତବର୍ଷ ମହାରାଜ ଗଜପତିଙ୍କ ୧୪୩୪ ସାଲ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି ।
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ବିଧି
ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ଵାଦଶୀ ତିଥିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀନଅରରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ସୁନିଆଁ ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତକ ଓ ପାଞ୍ଜି ଅଙ୍କ ଗଣନାର ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ ମୁତାବକ ସୁନିଆଁ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନହର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା କନକ ଦୂର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। କନକଦୂର୍ଗା, ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ,ନୃସିଂହ ଆଦି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ । ଗଜପତିଙ୍କର ଏହି ପୂଜାକୁ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା କୁହାଯାଏ। ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପରେ ଶ୍ରୀନହରରେ ସୁନିଆଁର ବିଶେଷ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଗଜପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀନହରରେ ଅଙ୍କକଟା ନିତୀ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନହର ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବାର ଅନନ୍ୟ ବିଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବରାହ ନୃସିଂହ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଆଦି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଥିବା ମୁଦ୍ରାକୁ ନହର କରଣ ପ୍ରଚଳନ କରାଇବା ସହ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗଜପତି ମହାରାଜା ଙ୍କୁ ସେବକ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସୁନିଆ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେ ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ, ଏସପି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ର ସେବାୟତ, ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି, ୬ ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ