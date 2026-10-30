OSCPCRର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଏଥରର ବିଷୟବସ୍ତୁ, 'ଆଦ୍ୟାଶା- ଶୈଶବର ଆଶା, ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଷା'
ନଭେମ୍ବର ୧ ଓ ୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ୧୬ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 30, 2026 at 6:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ (Odisha State Commission for Protection of Child Rights- OSCPCR) ତାହାର ୧୬ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ “ଆଦ୍ୟାଶା - ଶୈଶବର ଆଶା, ଭବିଷ୍ୟତର ଭାଷା” ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ନଭେମ୍ବର ୧ ଓ ୩ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବ । ଏହି ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉତ୍ସବରେ ଶିଶୁ, ନୀତିନିର୍ଦ୍ଧାରକ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିଶୁ ଅଧିକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ବିକାଶ ସହଭାଗୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଯୋଗଦେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃଦୃଢ଼ କରିବେ ବୋଲି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୦ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଆଇନ, ୨୦୦୫ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଆୟୋଗ ଗତ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଧରି ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା, ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ, ଶିଶୁ-ବନ୍ଧବ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଇନ, ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକରୀ ରୂପାୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଗର ଷୋହଳ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ, ସମାବେଶୀ ଓ ଶିଶୁ ମୈତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ କନଭେନସନ୍ ହଲ୍, ପାନ୍ଥନିବାସ, OTDC ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ । ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋଭନା ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ “ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ” ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପରାମର୍ଶ ଅଧିବେଶନ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଶିଶୁମାନେ ନିଜ ମତାମତ, ଚିନ୍ତା, ଆଶା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ, ଶିଶୁ ବିବାହ, ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିବାର ଆଧାରିତ ଯତ୍ନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ।
ଏହି ଦିନ “ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା” ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଜ୍ୟ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ।
ପ୍ରଥମ ଦିନର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଶିଶୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟଭିତ୍ତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ । ଏହି ପୁରସ୍କାର ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିତରଣ କରାଯିବ । ଶେଷ ଅଧିବେଶନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ଲୋକସେବା ଭବନର କନଭେନସନ୍ ହଲ୍ରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ । ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।
ସମାପନୀ ଅଧିବେଶନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓ ଅବଜାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଏସସିପିସିଆର୍ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରତିବେଦନ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରାଜ୍ୟ ରଣନୀତିର ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ । ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ।
ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମତପ୍ରକାଶ କରି ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବବିତା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅବସର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା, ସୁରକ୍ଷା, ବିକାଶ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅଧିକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ସାମୁହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସମୁଦାୟ, ବିକାଶ ସହଭାଗୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଦୁଇ ଦିନିଆ ଉତ୍ସବରେ ଶିଶୁ, ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ, ବିକାଶ ସହଭାଗୀ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂଳାପ, ନବାଚାର ଏବଂ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ପ୍ରଥା ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବିକାଶ ଧାରା :OSCPCR ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ 14 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା: ତଦନ୍ତ କରୁଛି OSCPCR, ଅନିୟମିତତା ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର