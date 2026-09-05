ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଦାଶ... ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଦା ସମର୍ପିତ ଓ ତତ୍ପର
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଦାଶଙ୍କ କାହାଣୀ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। 'ETV Bharat'ର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମିନତି ସିଂହଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ୍
Published : September 5, 2026 at 8:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାଠଶାଳାର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ହିଁ ସରିଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ସୀମା ବହୁତ ବଡ଼। ଯାହାଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ବସ୍ତିରେ... ସେହି ସବୁ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେଉଁଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ବଦଳରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେହି ପରିବାରରେ, ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ କେତେକ ଅଭିଭାବକ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର IRC ଭିଲେଜ୍ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ୬୦ ବର୍ଷୀୟା ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଦାଶ।
ଏକା ଧାରରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଆଉ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଦାଶଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଇଟିଭି ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ମିନତି ସିଂହ। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିବା ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଅଦ୍ୟାବଧି ଶିକ୍ଷାଯାତ୍ରାର ନିଆରା ତଥା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ।
- ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଚାବି
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଶିକ୍ଷା କେବେ ବି କେବଳ ସୁବିଧା ବା ବିଶେଷାଧିକାର ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ଶିଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର।” ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେବଳ ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ, “ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଚାବି।”
ଜୀବନରେ ଯଦି ଜଣେ ପିଲାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିପାରିଲେ ଓ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରିଲେ, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି। କୌଣସି ପିଲା ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନହୁଏ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ।
- କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଖେଳ, ହସ ଓ ଶିକ୍ଷା
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଦେଖିବା ନିଜେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଭଳି କେବଳ ବହି, ଖାତା ଓ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ ନୁହେଁ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ଗୀତ... ନାଚ... ହସ... ଖେଳ...। ଏସବୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଅଂଶ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳ ଓ ମଜାକୁ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ରଙ୍ଗୀନ Teaching-Learning Materials (TLM) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା, ଅକ୍ଷର, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଓ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠକୁ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏହି TLMଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ଛାତ୍ରୀ ସବିତା ସାହୁଙ୍କ ଭାଷାରେ “ରତ୍ନା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଧୀନ ମନେ କରୁ। ସେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଲାଗେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିପାରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମାଧାନ ଥାଏ।”
- ପିଲାଙ୍କ ପୋଷାକରୁ ନଖ-ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ବହି ପଢ଼ିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସ୍କୁଲ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଆସିଲେ ସେ ନିଜେ ପୋଷାକ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ନଖ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ କାଟିଦିଅନ୍ତି। ଚୁଟି ଅସଜଡ଼ ଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ; ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଠି ସରିଯାଏ, ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ମାନବିକତା ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଅଭିଭାବକ ସୁନିତା ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ରତ୍ନା ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡି ପାରୁଛୁ | ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମା ଭଳି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି | ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲା , ପିଲାମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ, କେହି ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଆସିଲାପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠରେ ଆଗ୍ରହ ବଢିବା ସହ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ଖୁବ ଭଲ ହୋଇ ଯାଇଛି| ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠୁ ଆରମ୍ଭକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଦିଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
- ସ୍କୁଲ୍ ପରେ ବି ଚାଲେ ପାଠପଢ଼ା
ସ୍କୁଲ୍ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଘରମୁହାଁ ହୁଅନ୍ତି, ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବସ୍ତିକୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ବଦଳରେ, ମୁଖ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲ୍ ନେଇ ଆଶା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର, ସେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ।
- ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଦା ସମର୍ପିତ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଦାଶ
ଜଣେ ଶ୍ରବଣ ଓ ବାକ୍ଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ପିଲା। ଯାହାର ବାପା-ମାଆ ସାନିଟାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ପିଲାଟିକୁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ; ଏ ପିଲା କେବେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଟି ଝରକାର ରେଲିଂ ଉପରେ ବସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ପିଲାଟିକୁ ପରିବାର ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ତାର ସ୍କୁଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୟସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଲା। ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର TLM ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଜି ସେହି ପିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ କହନ୍ତି, ପିଲାଟି ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇନେଲା ଯେ ଏହା ନିଜେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।
ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା କେବଳ ଜଣେ ପିଲାର ସଫଳତା ନୁହେଁ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା(Inclusive Education)ର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି; ଆଜି ଅନେକ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲା ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି।
- ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଜେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ନିଜ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ନିଜ ଯାତ୍ରା ବି ସହଜ ନଥିଲା। ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଥିବା ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବା ଥିଲା ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବିବାହର କଥା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିବା, ଅସୁସ୍ଥ ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଭଳି ସର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନେଇ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେହି କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ଯେମିତି ବାଲ୍ୟବିବାହ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାଦିନ ଓ ଶିକ୍ଷା ହରାଇ ନଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି।
- ବାଲ୍ୟବିବାହ ବିରୋଧରେ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ବିରୋଧରେ ବି ଲଢେଇ !
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଅନେକ ବାଲ୍ୟବିବାହ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ୍କୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସ୍କୁଲ୍କୁ ଫେରାଇବାରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି।
୧୩ ବର୍ଷର ସେହି ପିଲାର କାହାଣୀ ଏକ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଘଟଣାଟି ହେଲା; ଦିନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଦେଖିଲେ। ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷର ଜଣେ ପିଲା ଏକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନରେ କୁକୁଡ଼ାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୋହି ନେଉଛି। ସେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ, ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି କଲେ। ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟି ପିଲାଟିର ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା।
ଆଜି ସେହି ପିଲା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ନିଜ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ କଣ୍ଠ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ; “ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷ।”
- ବସ୍ତିର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ
ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ମଝିରେ ବନ୍ଦ ନହୁଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି।
ସ୍କୁଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ସଚିବ ତଥା ଅଭିଭାବକ ନନ୍ଦିନୀ ରେଡ୍ଡୀ କୁହନ୍ତି; ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମୋ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଦେଖିନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିବା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି।” ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି।
ସେ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଲୁଚିଥିବା କଥା ବାହାର କରିବାର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର।
- ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପଛରେ ପରିବାରର ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାଶ, ପୁଅ ଓ ଝିଅ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଗର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ; “ମୋ ପରିବାର ମୋତେ ହୃଦୟରୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଚଳିଛନ୍ତି, ସରଳ ଜୀବନ ବିତାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି।”
- ଅବସର ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନାହିଁ ଅବସର
ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଏବେ ଅବସର ନେବାର ବସୟ ସୀମାରେ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ଅବସର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଦୂରେଇଯିବା ନୁହେଁ। ତେବେ ସେ ଏବେଠାରୁ ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ,ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ।
ଜଣେ ପିଲାକୁ ବହି ଦେବା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ତା’ ହାତରେ ବହି ଧରାଇବା ପାଇଁ ତା’ର ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇବା ହିଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା; ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ନାହିଁ। ଜଣେ ପିଲାକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପଢ଼ାଇବା ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ତା’ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମହାନତା। ଛୋଟବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ; ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ନିଆରା ଗୁରୁ 'ନାରୁ ସାର', ଆଇନଜୀବୀରୁ ଭଲିବଲ୍ କୋଚ୍, ଗଢ଼ିଛନ୍ତି 200 କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର