ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୮, ୯ ଏଵଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତି ମଣତି
ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି l ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ ।
Published : March 28, 2026 at 4:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୮, ୯ ଏଵଂ ୧୦ ତାରିଖରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣତିମଣତି ହେବ । ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏନେଇ ଆଜି (ଶନିବାର) ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
"ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନହେବ ତାହା ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ସରିଛି । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ତାପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣଟି ହେବ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ସବୁ କାମ ଠିକଣା ସମୟରେ ସରିବ । ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୬ ମାସ ଆଗରୁ ବୈଠକ ଚାଲିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ବସୁଛି । ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ଯେପରି ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ନକରିବ, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସସ୍ତିକରଣ କରାଯିବା ସହ ଡିକଂଜକ୍ସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ଗତ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବାପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ୪୮ ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶୁଭ ସମୟ ଦିନ ୧୨ଟା ୯ରୁ ୧ଟା ୪୫ ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍; ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଗଣତି, ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥ୍ରୀଡି ମ୍ୟାପିଂ ଶେଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର