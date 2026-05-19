'ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର'- କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ
ସଠିକ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର-୧ ହେବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : May 19, 2026 at 8:42 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୃହତ ଯୋଜନା ଓ ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ୫ଟି ରାଜ୍ୟର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ମିଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଚୌହାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତେବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ । ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ।
ନକଲି ବିହନ ଓ କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରି କଲେ ଜେଲ୍:
ବଜାରରେ ନକଲି ବିହନ ଓ କୀଟନାଶକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ୧୯୬୮ ମସିହାର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ 'ସିଡ୍ ଆକ୍ଟ' (Seed Act) ଏବଂ 'ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ଆକ୍ଟ' (Pesticide Act) ଅଣାଯାଉଛି । ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ବିକିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ସହ କଠୋର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।
କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ:
ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୧ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ‘କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚାଅ’ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ । ଜମିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ୟୁରିଆ ସାର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମାଟି ସହ ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି । ଏଣୁ ସନ୍ତୁଳିତ ସାର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଯିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଶଂସା କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ବ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମର ଗୁଣବତ୍ତା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର । ସଠିକ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର-୧ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରଖିଛି ।
ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ୫ଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା- ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷା, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ଚାଷର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ।
ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ଅସମାନତା ଦୂରୀକରଣ:
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦକତାରେ ବଡ଼ ଫରକ ରହିଛି । ଭଲ କିସମର ବିହନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇ ଏହି ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ।
କୃଷି ବିବିଧକରଣ:
କେବଳ ଧାନ ଓ ଗହମ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଡାଲି, ତୈଳବୀଜ, ମୋଟା ଶସ୍ୟ (ମିଲେଟ୍ସ) ଏବଂ ପନିପରିବା ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଫସଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ମଡେଲ:
୧ରୁ ୪ ଏକର ଜମି ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଫଳ, ପନିପରିବା ଚାଷ ସହ ପଶୁପାଳନ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ମହୁମାଛି ପାଳନ ଓ ଏଗ୍ରୋ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହି ମଡେଲର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ।
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଫାର୍ମର ID:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟ ପତ୍ର (Farmer ID) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହି ଗୋଟିଏ ଆଇଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି, ଫସଲ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧.୬୫ କୋଟି ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଡାଲି ମିଶନ ଓ ରାଇସ୍ ଫେଲୋ:
ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଥିବା ଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯିବ । 'ପିଏମ୍-ଆଶା' (PM-ASHA) ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଏମଏସପି (MSP) ଦରରେ ଡାଲି କିଣାଯିବ । ଏହାସହ ଡାଲି ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ତେଲ ମିଲ୍ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୃଷି ରୋଡମ୍ୟାପ୍:
ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ମାଟି, ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଜଳବାୟୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
