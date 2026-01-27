ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୪ ତାରିଖ ସକାଳେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ
ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
Published : January 27, 2026 at 10:16 PM IST
PRESIDENT DROUPADI MURMU ODISHA TOUR ପୁରୀ: ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଆସନ୍ତା ୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକ ଭବନ ଯିବେ । ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୭ଟା ୪୦ ମିନିଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଯାଇଛି ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ୪ ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସକାଳ ୭ଟାରେ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ।
ସକାଳ ୭ଟା ୪୦ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସପି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବେ । ସାତପାହଚ ନିକଟରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ । ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ଵାର ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ବେହରଣ ଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ମାନେ ସ୍ବସ୍ତି ବାଚନ କରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡଃ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୪ ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ ୪ଟାରେ ଦ୍ଵାର ଫିଟିବ । ସକାଳ ୬ଟାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶୋଧ କରାଯିବ । ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କଟକଣା ରହିବ । କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ମାନସିକ ବାନା ବାନ୍ଧିବେ। ଫେରିବା ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁରୀ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବଦଳିବ ଶ୍ବେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ରୂପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି: କେଉଁଠି କଣ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ