ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ମା'-ମାମୁ, ସହଯୋଗ କଲାନି ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ
ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିବା ମା’ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ମାମୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛନ୍ତି ।
Published : February 17, 2026 at 3:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ଓରଫ ରାହୁଲଙ୍କ ଏଯାଏ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏହାରି ଭିତରେ ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ୨ ସପ୍ତାହ ବିତିଛି । ଏପଟେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚାହିଁରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିବା ମା’ ରଶ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ମାମୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ସମୟରେ ଓଡିଶା ଫେରିଛନ୍ତି । ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରଶ୍ମିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ଜାହାଜରେ ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିିପିଂ (Anglo-Eastern ship management) କମ୍ପାନୀ ସହଯୋଗ କଲାନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଘେରି ରହୁଥିଲେ
ସାର୍ଥକଙ୍କ ମା ଓ ମାମୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାମୁ ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କଲାନାହିଁ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କଥା କରାଇ ଦେଲେନାହିଁ । ଆମେ କଥାହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା । ଆମେ ସାର୍ଥକଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚାରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ । କେବଳ ସାର୍ଥକଙ୍କ କ୍ୟାବିନକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଜାହାଜର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମକୁ ଘେରି ରହୁଥିଲେ । ଡିଜି ସିପିଂ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସାର୍ଥକଙ୍କ ମାମୁ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା ନାବିକ କଳିଙ୍ଗ ନାବିକ କୁଟୁମ୍ବ
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ନାବିକ କୁଟୁମ୍ବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲା । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ-8 ସ୍ଥିତ ନାଭି ହାଉସରେ Seafarers Association Of Odisha (SAO) ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଙ୍ଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGS)ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ।
ସାର୍ଥକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ଥିତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମାରିଟାଇମ୍ ଆକାଡେମୀ (anglo eastern maritime academy)ରେ ନୋର୍ଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଡିପ୍ଲୋମା (ଡିଏନଏସ) କରିଥିଲେ । ପାଠପଢା ସହ ସେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସିିପିଂ (Anglo-Eastern ship management) କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରୁଥିଲେ । ସାର୍ଥକ ଇଏ ଜର୍ସି ନାମକ ଜାହାଜରେ ଥିଲେ । ଫେବୃଆରୀ ୩ରେ ସାର୍ଥକ ଜାହାଜରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମିଳୁନି ନିଖୋଜ ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା କଳିଙ୍ଗ ନାବିକ କୁଟୁମ୍ବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ନେଇ DGSର ପଦକ୍ଷେପ, ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡେକ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ସାର୍ଥକଙ୍କ ନିଖୋଜକୁ 4 ଦିନ ବିତିଲା; ମା'ଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ନିଖୋଜ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର