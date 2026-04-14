7 ବର୍ଷ ପରେ ଇରାନରୁ ତେଲ ନେଇ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଲାଗିଲା ଏମଟି ଜୟା
ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଆସି ଲାଗିଲା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୟା । ରିପୋର୍ଟ: ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର
Published : April 14, 2026 at 11:30 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମ ସରକାରୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୟା । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଛାଡ଼ ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିଛି ଦୁଇଟି ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଫେଲିସିଟି ଓ ଜୟା । ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୟା ଇରାନରୁ ତେଲ ବୋଝେଇ କରି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଛି । ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଗୁଜୁରାଟର ଶିକ୍କା ବନ୍ଦରରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ପାରାଦୀପରେ ଲାଗିଲା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜୟା
ଆମେରିକାର କଟକଣା ଛାଡ଼ ସମୟରେ ଇରାନ ଜଳପଥରୁ ଆସିଥିବା ଜୟା ତୈଳ ଜାହାଜ ପାରାଦୀପରେ ପହଁଚିଛି । IOCLପାରାଦ୍ୱୀପ ୟୁନିଟର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ତେଲ ଆଣି ଆସିଥିବା ଏହି ଜାହାଜରେ ଇରାନରୁ ଦୁଇ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଜୟା ଓ ଫେଲିସିଟି ଅନ୍ୟତମ । ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନର ମୁଖ୍ୟ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ସୁବିଧା ରହିଥିବା ଖାର୍ଗ ଦ୍ବୀପରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆଣି ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଆଡକୁ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜାହାଜ ଜୋୟା ତେଲ ବୋଝେଇ କରି ଆସିଥିଲା ।
ପ୍ରାୟ ସାତବର୍ଷ ପରେ ପାରଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ପହଁଚିଛି ଇରାନୀ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କାରଗୋ ଜାହାଜ । ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କଟକଣାରେ ଏକମାସ ଛାଡ଼ ଯୋଗୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳପଥରେ ରହିଥିବା ଇରାନୀ ତୈଳ ଜାହାଜ ଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ତେଲ ରପ୍ତାନିରେ ତେହେରାନର ରାଜସ୍ବ କୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନୀ ବନ୍ଦର ଗୁଡିକୁ ଅବରୋଧ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଈଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର