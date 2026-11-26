ଆଜି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ
ଆଜି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତିର ୧୮ ତମ ଦିବସ ଥିଲା। ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଆଜି କମ୍ ସମୟ ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 26, 2026 at 7:27 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ଏସଓପି ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି । ଆଜି ମୋଟ ୩ ଘଣ୍ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ ଟା ୨୬ ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟା ୩୬ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ଗଣତି ମଣତି। ମୋଟ ୩ ଘଣ୍ଟା ୧୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ସମାପନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏସଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଆଜି କମ୍ ସମୟ ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତିମଣତିର ୧୮ ତମ ଦିବସ ଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅକଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଧିକୃତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ କାର୍ଯ୍ଯ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥଲା।'
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଏବେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ଚାଲିଛି। ତେବେ କାଠ ସିନ୍ଦୁକରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଖଟସେଜ ଗୃହରେ କରିବୁ। ଏ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଏହା ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଂକାରର ଓଜନ ମାପ କରାଯାଉଛି। ଅଭିଜ୍ଞ ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଉଛି। ପରେ ରତ୍ନ ଅଳଂକାରକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖାଯାଉଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମ ଦ୍ବାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରାଯାଉଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ଯ କରାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୯୭୮ ମସିହାର ତାଲିକା ସହ ମେଳକ ହୋଇଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି, ଶୁଭ ବେଳାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଗତ ୨୦୨୪ ଜୁଲାଇ ୧୪ରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ଏଏସଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ମୂଳ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରୁ ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ଯ ଜାରୀ ରହିଛି। ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାମ ଦୀର୍ଘ ୭୨ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା।
୧୯୭୮ ମସିହାର ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କିତ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୯୭୮ ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ହୋଇଥଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ୧୩-୫-୧୯୭୮ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୩-୭-୧୯୭୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଇଥିଲା।ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୩୬୭ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ଯାହାର ଓଜନ ୪୩୬୪ ଭରି ଅଟେ । ସେହିପରି ୨୩୧ ପ୍ରକାରର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ପୂଜା ବାବଦୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଯାହାର ଓଜନ ୧୪,୮୭୮ ଭରି ୬ ଅଣା ଅଟେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିସମର ୭୯ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଓଜନ ୮,୧୭୫ ଭରି ଏବଂ ୩୯ ପ୍ରକାରର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୪,୬୭୧ ଭରି ଅଟେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସେବାପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେଠାରେ ୮ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଂକାର ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୨୯୯ ଭରି ୧ ଅଣା ଏବଂ ୨୩ ପ୍ରକାରର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୨୬୦୩ ଭରି ୮ ଅଣା ଅଟେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଦୁଇଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତିମଣତି; ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରହିଛି କେତେ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ୩ ଶ୍ରେଣୀର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର । ଏଥିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ରହିଛି, ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ତୃତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି, ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର । ଏଠାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି, ସେବା, ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଓ ପୂଜାସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ଥାଏ । ଏହିପରି ତିନିଟି ଶ୍ରେଣୀର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ମୋଟ ୪୫୪ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି ଯାହାର ଓଜନ ୧୨,୮୩୮ ଭରି। ସେହିପରି ୨୯୩ ପ୍ରକାର ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଯାହାର ମୋଟ ଓଜନ ୨୨,୧୫୩ ଭରି ଅଟେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ