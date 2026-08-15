ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

ସମ୍ବଲପୁର ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ରାଡାର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

The infrastructure for weather forecasting in the state will be further strengthened, Revenue Minister gave important information
ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2026 at 5:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

REVENUE MINISTER ON WEATHER FORCAST, କଟକ : ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ରାଡାର । ଓଡ଼ିଶା ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ସହାୟକ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ରାଡାର । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ରାଡାର ସ୍ଥାପନ କାମ । ଆଗାମୀ ୩-୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ।

ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)


ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଡାର କାମ ଆରମ୍ଭ, ପୁରୀରେ ବି ସ୍ଥାପନ ହେବ ନୂଆ ଡପ୍ଲର ରାଡାର । ରାଡାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଓ ନିଖୁଣ ହେବ ବାତ୍ୟା-ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । କଟକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତେରଚ୍ଛାବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଏତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ । ନବୀନ ବାବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।


ବର୍ଷା କାଚିଲା । ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପଡ଼ିଆ କାଦୁଅରେ ପଚରପଚରେ ହୋଇଗଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି, କେଏମସି କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୩୭ଟି ପରେଡ୍ ଟ୍ରୁପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ । ଦର୍ଶକ ବି ଓଦା ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଥମିଲା ନାହିଁ ଗୋଡ଼ । ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଗଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବି ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ ବି କଲେ, ପରେଡ୍ ବି ହେଲା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଗଲା ।

The infrastructure for weather forecasting in the state will be further strengthened, Revenue Minister gave important information
ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ୮୦ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ସକାଳ ଠିକ୍ ୯ଟା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି । ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରେଡ୍ । ଏହି ପରେଡରେ ୩୭ଟି ଟ୍ରୁପ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା ଯୋଗେଇ ଆସୁଥିବା K9 ସ୍କୁଆଡର ସ୍ୱାନ କାଜଲକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା । ପ୍ୟାରେଡରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଏନସିସି ଟ୍ରୁପକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
The infrastructure for weather forecasting in the state will be further strengthened, Revenue Minister gave important information
ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା (ETV Bharat Odisha)
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କଟକ ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ, ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥ ଭୁମି ହେଉଛି କଟକ । ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିଛି । 1921 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି କଟକ ସହରକୁ ଆସି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ବାଲିରେ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ରାଜନୈତିକ, ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ନେତାଜୀ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ଵାନ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି । ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସଂପୂଣ୍ଣ କରିବା ଏହି ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସବକା ସାଥ ଓ ସବକା ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର । କଟକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ହେବ ଉନ୍ନତି ଓ ବିକାଶ । ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକର ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର ପରେଡରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

REVENUE MINISTER SURESH PUJARI
INDEPENDENCE DAY 2026
୮୦ ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
REVENUE MINISTER ON WEATHER FORCAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.