ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ନେଇ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
ସମ୍ବଲପୁର ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ରାଡାର । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 15, 2026 at 5:43 PM IST
REVENUE MINISTER ON WEATHER FORCAST, କଟକ : ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଡପ୍ଲର ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି । ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ରାଡାର । ଓଡ଼ିଶା ସହ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ସହାୟକ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ରାଡାର । ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ରାଡାର ସ୍ଥାପନ କାମ । ଆଗାମୀ ୩-୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଡାର କାମ ଆରମ୍ଭ, ପୁରୀରେ ବି ସ୍ଥାପନ ହେବ ନୂଆ ଡପ୍ଲର ରାଡାର । ରାଡାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆହୁରି ଶାଣିତ ଓ ନିଖୁଣ ହେବ ବାତ୍ୟା-ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । କଟକରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଳବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ତେରଚ୍ଛାବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଏତ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲେ । ନବୀନ ବାବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ କହି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
ବର୍ଷା କାଚିଲା । ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପଡ଼ିଆ କାଦୁଅରେ ପଚରପଚରେ ହୋଇଗଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି, କେଏମସି କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ୩୭ଟି ପରେଡ୍ ଟ୍ରୁପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲେ । ଦର୍ଶକ ବି ଓଦା ହେଲେ । କିନ୍ତୁ ପରେଡ୍ ପାଇଁ ଥମିଲା ନାହିଁ ଗୋଡ଼ । ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଗଲା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ବି ହେଲା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ ବି କଲେ, ପରେଡ୍ ବି ହେଲା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ବି କରାଗଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ; ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଃଶୁଳ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ