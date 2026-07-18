ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ, ଆଜି ମାଉସୀ ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ
ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରଥ ଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଜ୍ୟାକ ।
Published : July 18, 2026 at 8:21 AM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ପରମ୍ପରା ଓ ବିଧି ମୁତାବକ ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଚକଡ଼ା ଛୁଇଁଲା ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ଗତକାଲି ମାତ୍ର କେଇ ଫୁଟ ଟଣା ଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କର ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଅନନ୍ୟ ରଥ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ଅଟକି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମରୁ ଝୁଣ୍ଟିଲା, ପରେ ଘର୍ଘର ନାଦରେ ଗଡ଼ିଲା ରଥ
ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ମନ୍ଦିର ଛୁଇଁଛି ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ୱଜ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଳି ରଥ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨,୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୫ ମସିହା ଭଳି ରେଲୱେ ଜ୍ୟାକ ବ୍ୟବହାର କରି ରଥର ଚକକୁ ଉଠା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଚକକୁ ସିଧା କରାଯାଇ ଟଣା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମାନଙ୍କ ରଥ ଘର୍ଘର ନାଦରେ ରଥ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସାମିଲ ହେଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମେତ ରାଜନେତା
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଦେଢଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗକୁ ଖାତିର ନକରି ରଥଦାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହରିବୋଲ, ହୁଳହୁଳିରେ ରଥଦାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଆଦି ସାମିଲ ହୋଇ ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ତୁଳସୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ୧୪ଟି ଚକ ୭ଟି ଅଖରେ ଯୋଚା ଯାଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଚକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଦଶଟି ନୂଆ ଚକ ସମେତ ତିନୋଟି ନୂଆ ଅଖ ରଥରେ ଲାଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାରିପଦାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଟାଣିଲେ ମହିଳା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା