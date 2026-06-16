ହୀରାକୁଦ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ
ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ ୧୯ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହା ଜୁଶମନ ରଣା
Published : June 16, 2026 at 2:56 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବସା । ଗତ ୨୦୨୫ ମସିହା ମେ ମାସରେ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ହୀରାକୁଦ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବସା ସ୍ଥାପନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୬ ଜୁନ ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଶୀତକାଳୀନ ପ୍ରବାସୀ ପ୍ରଜାତି ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଜନନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି l
ଏନେଇ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘୨୦୨୬ ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପକ୍ଷୀ ବାସସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ୨୦୨୫ ମସିହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ୧୦ ପ୍ରଜାତି ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ ୧୯ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବସା ସ୍ଥାପନର ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଦେଖାଯାଇଛି l ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାର ର ୨୮ ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଜନନ ଉପନିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୨୬ ଟି ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ, ଟୁପା ଡୁଙ୍ଗ୍ରି ଏବଂ ଭାଲୁ ଡୁଙ୍ଗୁରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବସା ସ୍ଥାପନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି’’ l
ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଶାବକଙ୍କ ସଫଳ ପାଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶଗତ ପରିସ୍ଥିତି, ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ବଢୁଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ?
1. ପକ୍ଷୀ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବନ ବିଭାଗ
ଜଳ ଭଣ୍ଡାର କଡ଼, ଘାସ, ବୁଦା ଏବଂ ଗଛ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି l ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ଗଛ ଲତା କାଟିବା ଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଜନନ ଜଳପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଅଗଭୀର ଜଳାଭୂମିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଛି।
2. ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ
ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧର ସ୍ଥିର ଜଳସ୍ତର ପ୍ରଜନନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କୂଳରେ, ବିଶେଷକରି ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ, ବୟସ୍କ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଅନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l
3. ମାନବ ଜନିତ ବାଧାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କରାଯାଇଛି
ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଚାରିପାଖରେ ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ଚାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ବସା ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ସମସ୍ତ 28 ଟି ବସା ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜନନ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁକାଳୀନ "ନିଷେଧ" ଜୋନ୍ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଋତୁକାଳୀନ "ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ" ଜୋନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
4. ଶିକାରୀ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ପ୍ରଜାତିର ପରିଚାଳନା
ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଦ୍ରଭୂମିର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଗଠନକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତିକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି।
5. ପ୍ରଦୂଷଣ ନିବାରଣ ଏବଂ ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା
ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଆଖପାଖରେ ଥିବା 100 ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମା ନିଷ୍କାସନ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ "ଡେବ୍ରିଗଡ଼ ଅଭିନନ୍ଦନ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ଉତ୍ତମ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଖୋଲା ମଳତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅଣ-ବିଘଟନଶୀଳ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନକୁ ନିରୁତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଇକୋ-ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି (EDCs) ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ସଂଲଗ୍ନ 20 ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡଷ୍ଟବିନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳଜ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
6. ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା
ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ, ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସାରା ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବାସସ୍ଥାନ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ସଫଳ ପ୍ରଜନନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି l
7. ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ତଦାରଖ
ବୋଟ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ିକର ରାତିସାରା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ସଫଳତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମେତ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଜାତି ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥାଏ l
8. ସଚେତନତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବା ଭାଗିଦାରୀ
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗଛ କଟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରୁ ବସା ସ୍ଥାପନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି।
9. ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଗ୍ନି ପଦକ୍ଷେପ
ପକ୍ଷୀ ବସା ର କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ରିଭର ବେଡ୍ ଏବଂ ଘାସଭୂମି ପାଖରେ ଅଗ୍ନି ରେଖା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ଘାସ ଜମି ଜାଳିବାର ପୂର୍ବ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି l କାରଣ ଏହିପରି ନିଆଁ ଘାସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ l ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ କେବଳ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଆଁକୁ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ନିଆଁରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଛି ଯାହା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି l
ହୀରାକୁଦ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାସସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରଜନନ ବାସସ୍ଥାନର ସୁରକ୍ଷା, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶଗତ ପରିସ୍ଥିତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମାନବ ବିଭ୍ରାଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ମାଛ ଧରିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ରୋକିବା, ବସା ନିର୍ମାଣ କଲୋନୀଗୁଡ଼ିକର ସକ୍ରିୟ ତଦାରଖ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି।
ଡ଼ିଏଫଓ ଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ 2023 ମସିହା ରେ 108 ପ୍ରଜାତିର 3,16,676 ଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ,2024 ରେ 113 ଟି ପ୍ରଜାତିର 3,42,345 ଟି ପକ୍ଷୀ ଓ 2025 -26 ରେ 122 ଟି ପ୍ରଜାତି ର 3,77,732 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ରେକର୍ଡ ରହିଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ସମଲେଶ୍ବରୀ ପୀଠରୁ ହୀରାକୁଦ,ବୁଢ଼ାରାଜା ପାହାଡ଼ରୁ ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ',ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଫୋକସରେ ସମ୍ବଲପୁରର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇସନ ଫେଷ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର