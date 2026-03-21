ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଧାରୁ କଲବଲ କଲାଣି ଖରା, ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି । ପଢନ୍ତୁ, ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 21, 2026 at 6:29 PM IST

ଭବାନୀପାଟଣା: ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଧାରୁ କଲବଲ କଲାଣି ଖରା । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଝାଞ୍ଜି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ। ସତେ ଯେପରି ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣା ସହର । ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଏବେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁବାକୁ ବସିଲାଣି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଳା ପ୍ରଶାସନ ।ଖରାର ତାତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ଗାମୁଛା ତ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କଳା ଚଷମା ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ରହୁଛି । ତାପମାତ୍ରାର ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବିଜୁଳି କାଟ ଜନ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି । ସକାଳ ହେଲେ ଖରାକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଉଛି । ଆଜିଠୁ ଲସି ଓ ଆମ୍ୱରସ ଦୋକାନରେ ଭିଡ ଜମିଲାଣି । ଦିନରେ ରାସ୍ତା ଶୁନଶାନ ଲାଗୁଥିବାବେଳେ ସଂଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାମ ଅଛି ସେମାନେ ଛତା, ଟୋପି କିମ୍ୱା ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଖରାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି । ଦିନ ୧୦ ଟାରୁ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୁନ୍‍ଶାନ୍‍ ହୋଇ ଯାଉଛି । ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ମନ୍ଦାକିନୀ ବାଣୁଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ୍ ଖରା ହେଲାଣି । ପ୍ରବଳ ଖରା ସହ ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହି ହେଉନାହିଁ। ଏବଠୁ ଯଦି ଏତକି ଖରା ହେଉଚି, ଆଗକୁ କଣ ହେବ। ବର୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ । ତାହାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା କଥା। ସହରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମିତିରେ ବି ସହରରେ ଗଛ ଛାଇ ଟିକେ ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି" ।

ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ବାବା ଖାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ , " ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ଖରା ହେଉଛି । ଆଗକୁ ୩ ମାସ ବାକି ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଖରା ହେଉଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ। ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ୨ ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ କଟୁଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନା ଘରେ ରହି ହେଉଛି ନା ବାହାରେ ବୁଲି ହେଉଚି । ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ପାଣି ବୋତଲ, କଲା ଚଷମା ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ବୋଲି " ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟ ଏନେଇ ଭବାନୀପାଟଣା ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ୧୩ରୁ ୧୪ ଟି ଅମୃତ ଧାରା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି। ଏହାସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୫ ରୁ ୮ ଟି ଜଳ ଛତ୍ର ଖୋଲିବାର କାର୍ଯକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାସହ ଗୋରୁଗାଈ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୫୦ଟି ଜଳ କୁଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଆମେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ ବୋଲି" ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

