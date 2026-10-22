ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମା’ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବିଦାୟ
ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ
Published : October 22, 2026 at 11:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା । ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିସର୍ଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଏମସି । ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।
5ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ
ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ୬ଟି ହାଇଡ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଭସାଣି ସମୟରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଫେଇ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କୁଆଖାଇରେ ତିନୋଟି ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୟା ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି ।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଢ଼ କୁଆଖାଇ ସମେତ ଦୟା ନଦୀକୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯିବେ । କିଛି କିଛି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ହେଲାଣି । ଗତକାଲି କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନଦୀ ଜଲରେ ନ ପକାଇବା ସହିତ ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୁଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପୋଲିସ ସମେତ ବିଏମସି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା’ ଦୁର୍ଗା: କଟକରେ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଦେବୀଗଡ଼ାରେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ 150ରୁ ଅଧିକ ମେଡ଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଜି ମେଲାଣି ନେବେ ମା' ଜଗତଜନନୀ, ଡିଜେ ବଜାଇଲେ କଡ଼ା କର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର