ETV Bharat / state

ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମା’ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ବିଦାୟ

ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ବିକାଶ ଦାସ

The grand immersion of Goddess Durga idols in Bhubaneswar takes place today
ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 11:52 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା । ମା’ଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିସର୍ଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଏମସି । ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

5ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ

ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ୬ଟି ହାଇଡ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଭସାଣି ସମୟରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଫେଇ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କୁଆଖାଇରେ ତିନୋଟି ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୟା ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି ।

The grand immersion of Goddess Durga idols in Bhubaneswar takes place today
ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପରେ ଜମା ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ଉପରେ ବିଏମ୍‌ସି ନଜର ରଖିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ।


ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମେଢ଼ କୁଆଖାଇ ସମେତ ଦୟା ନଦୀକୁ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଯିବେ । କିଛି କିଛି ମେଢ଼ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ହେଲାଣି । ଗତକାଲି କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ଦୁଇଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇଟି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି । ବିଶେଷ କରି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ କୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନଦୀ ଜଲରେ ନ ପକାଇବା ସହିତ ଆସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୁଆଖାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ପୋଲିସ ସମେତ ବିଏମସି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ।

The grand immersion of Goddess Durga idols in Bhubaneswar takes place today
ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
ଏପଟେ ନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ । ଯେପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ କଟକ, ରାଉରକେଲା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ବଡ ବଡ ସହରରେ ଥିବା ନଦୀ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୁଆଖାଇ ନଦୀ ସମେତ ଦୟା, କଟକର ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି, ରାଉରକେଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ମହାନଦୀ ନଦୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପାର୍ବଣ ଭଷାଣିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି ହୋଇଛି ତାହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରାଯିବ । ଯେଉଁଠି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେବ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ।

TAGGED:

DURGA PUJA IMMERSION PROCESS
BHUBANESWAR DURGA PUJA
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା
ଭୁବନେଶ୍ବର ଦୁର୍ଗାପୂଜା
DURGA PUJA IMMERSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.