ସରକାର ବଦଳିଲା, ବଦଳିନି ପ୍ରଶ୍ନ; କୁଆଡ଼େ ଗଲା ୨୦୨୩ ମସିହାର ଓବିସି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ?

ସରକାର ବଦଳିଲା, ବଦଳିନି ପ୍ରଶ୍ନ; କୁଆଡ଼େ ଗଲା ୨୦୨୩ ମସିହାର ଓବିସି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ?
ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଆୟୋଗ ସର୍ଭେ ଶେଷକରି ୨୦୨୩ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 28, 2026 at 11:11 PM IST
OSCBC Survey Report, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା- ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ କମିସନ୍ (OSCBC) । କମିସନ ସର୍ଭେ ଶେଷ କରି ୨୦୨୩ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ସହ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନୀରବତାର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ପଛୁଆବର୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି । ୨୦୨୩ରେ ହୋଇଥିବା SEBC ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ କେଉଁଠି ? କେବେ ହେବ ସାର୍ବଜନୀନ ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ କମିସନ (OSCBC) ସର୍ଭେ ଶେଷ କରି ରିପୋର୍ଟ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଥ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ । ୨୦୨୩ରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ନୀରବତାର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିନାହିଁ । ଏହି ସର୍ଭେରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୧.୯୫ କୋଟି ଲୋକ ଓ ୫୩.୯୬ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ଉପଲବ୍ଧ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, SEBC ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩୯.୩୧ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ସହ ପଛୁଆବର୍ଗର ସାମାଜିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ।
ବିଜେପିକୁ ଘେରୁଛି ନିଜ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ :-
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଏହାର ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା । ସର୍ଭେର ରିପୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହୋଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଧୀନ ଭାବେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ରାଜ୍ୟର ପଛୁଆବର୍ଗର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମିଳିବ ନାହିଁ । ଏବେ ସମୟ ବଦଳିଛି । ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆହୁରି ତୀବ୍ର । ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଥିଲା, ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ? ସରକାର ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କି ? ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଅଛି କି ? ନୂଆ ସର୍ଭେ କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି କି ? ନା ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି କୌଣସି ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ? ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ରିପୋର୍ଟର ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି :-
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ସିଧାସଳଖ ଜାତି ସମୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନାହିଁ । ଏଠାରେ ନେତୃତ୍ୱ, ଅଞ୍ଚଳ, ଉନ୍ନୟନ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିର ବଡ଼ ଆଧାର ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିତ୍ର ଧୀରେଧୀରେ ବଦଳୁଛି । ୨୦୨୩ର ସର୍ଭେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ସୂଚକ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ SEBC ବର୍ଗର ବୋଲି ଆକଳନ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଆଉ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟ ହୋଇ ରହୁନାହିଁ । ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷା, ଆରକ୍ଷଣ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ । ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି କେତେ ? ଓବିସିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶ କେତେ ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ।
୩୯.୩୧%କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ :-
ସମାଜବାଦୀ ନେତା ରବି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଗଠିତ କମିସନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଓବିସିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ୩୯.୩୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ । ସର୍ଭେର ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ସେତେବେଳର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଓ କିଛି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଧୀନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କମ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଥିଲା । ଏପରିକି ୨୦୨୩ରେ ଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟରେ SEBC ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ୩୯.୩୧%ରୁ ୪୬% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହା ତଥ୍ୟର ଉତ୍ସ, ଆକଳନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର । ତେଣୁ ଏବେ ଦାବି କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ରିପୋର୍ଟ ସହ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ପଦ୍ଧତି, ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତଥ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟୱାରୀ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ସୀମାବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଦରକାର ।"
କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଓବିସି ନା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ?
ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପଛୁଆବର୍ଗର ଭୋଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ସଂରକ୍ଷଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୟରେ OBC/SEBC ତଥ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଗର ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତିର ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ନୀରବତା ରହେ, ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବିଶେଷକରି ଏବେ ଦେଶରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ତୀବ୍ର । ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ OBC ଓ SEBC ତାଲିକା, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ OBC ତାଲିକାରେ ନୂଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ସାମିଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି । ୨୦୨୫ରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ୧୪ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ OBC ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ପଛୁଆବର୍ଗ କମିସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ SEBC ତାଲିକାରେ ୨୧୬ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ OBC ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୦୦ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ବିଜେଡିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ବ :-
ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ କହିବା କଥା, "ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପୂରାପୂରି ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ସର୍ଭେ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେହି ସରକାରକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ନହେବାର କାରଣ ଭାବେ ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦାବି-ଆପତ୍ତି ଯାଞ୍ଚର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବିଜେଡି ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବାର ରାଜନୈତିକ ସୁଯୋଗ ତା’ ପାଖରେ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରନ୍ତି, କ୍ଷମତାରେ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏବେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ ତାହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେ ଦୂର ଯିବ ?
ଏବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେପି ସରକାରର :-
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ବିଜେପି ସରକାର ହିଁ ରହିଛି । କାରଣ ୨୦୨୪ରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅନେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ରିପୋର୍ଟକୁ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ନୂଆ ସରକାର ପାଇଥିଲା । ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ । ପୁରୁଣା ସର୍ଭେର ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରି ତାହାର ଆଧାରରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା । କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସର୍ଭେର ସୀମାବଦ୍ଧତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ନୂଆ ସମଗ୍ର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସର୍ଭେର ପଥ ଖୋଲିବା । ବିଜେପି ନେତା ସୁରଥ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି । ସବୁ ବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଇ ଆସୁଛି । ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ । ଏଥିରେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା ନୁହେଁ । କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OSCBC ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମେ ୧ରୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସର୍ଭେ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର