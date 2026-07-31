ETV Bharat / state

ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି: ଖରାସ୍ରୋତାରେ 50 ଫୁଟ ଘାଇ, 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ

ଲଗାତାର ଦୁଇଦିନ ଧରି ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଘାଇ ହେବା ପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ପଶିଛି ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା

Jajpur flood situation
ଯାଜପୁରରେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 10:10 AM IST

|

Updated : July 31, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

JAJPUR FLOOD UPDATE , ଯାଜପୁର: ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀ ପରେ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟାପାଣି । ଖରାସ୍ରୋତା ନଦୀର ନୂଆମହାରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ୫୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଘାଇ । ଫଳରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 15ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଘରବାଡ଼ି ଓ ଚାଷଜମିରେ ବନ୍ଯାଜଳ ପଶିଥିବା ବେଳେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର କୁମାର ନାୟକ

ଯାଜପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଘାଇ

ଜରି, ବାଙ୍ଗରା, ହଳଦିଡ଼ିହ, ଆଉଁରୀ ସମେତ ପାଖାପାଖି ୫ରୁ ୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନେକ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ୧୫ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି । ଘରବାଡ଼ି, ଚାଷଜମି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଜଣେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମେ ଧାନଚାଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ଏବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି ସବୁ ବରବାଦ ହୋଇଗଲା’’ ।

ବଡ଼ଚଣାରେ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 11 ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ:

ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ରାତିରେ ହଠାତ ବିଧାୟକ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରାଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ଚଣା ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦର୍ପଣ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସାତ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୧୧ ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ବୈତରଣୀ,ବ୍ରାହ୍ମଣୀ,ଖରାସ୍ରୋତା ଓ କାଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପଶି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଗେଙ୍ଗୁଟି, ବିରୁପା ଓ କେଲୁଅ ନଦୀରେ ବି ଜଳସ୍ତର ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାରେ 23 ରୁ 24 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ । ଆମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମହଜୁଦ ରଖିଛୁ । ଏଥର ବନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସାମନା କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର କୁମାର ନାୟକ

କୟାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୈତରଣୀ ପାଣି

ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶି କୟାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଚ୍ଛାପୁର, ଧରମପୁର, ବଳରାମପୁର, କୟାଁ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ବବିତା ମଲ୍ଲିକ ଡଙ୍ଗାରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ ସହାୟତା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ବସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ

ଫୁଲୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ, କାଣୀ ନଦୀରେ ଘାଇ; ଯାଜପୁରର 31 ପଞ୍ଚାୟତର 25 ହଜାର ଲୋକ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ

ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବିଶାଳ ଘାଇ, 25 ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ

ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟାଜଳ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ

କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 48 ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ: ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ହୋଇପାରେ ବନ୍ୟା, ନଦୀବନ୍ଧରେ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ଜରିମାନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର

Last Updated : July 31, 2026 at 10:47 AM IST

TAGGED:

JAJPUR FLOOD SITUATION
ODISHA FLOOD
ଯାଜପୁର ବନ୍ୟା
ଓଡିଶା ବନ୍ୟା
JAJPUR FLOOD UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.