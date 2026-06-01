10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆୟତ୍ତ ହେଲା ନିଆଁ, କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ
କଟକ ପ୍ରେସ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ମାଛ ଗୋଦାମ, ରଙ୍ଗ ଗୋଦାମ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : June 1, 2026 at 8:32 PM IST
FISH GODOWN FIRE UODATE, କଟକ : ବେଶ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଟକରେ ପୁଣି ଘଟିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । କଟକ ପ୍ରେସ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ମାଛ ଗୋଦାମ, ରଙ୍ଗ ଗୋଦାମ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଯେଉଁଥିରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ମାଛ ଗୋଦାମ । ନିକଟରେ ଥିବା ୩ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାର ତିନିଟି ଫ୍ଲୋର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁରେ ପୋଡି ପାଉଁଶ । ତଳ ମହଲାରୁ ଉପର ଦୁଇ ମହଲାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ଯେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଏହାର ଧୂଆଁ । ଦୀର୍ଘ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁ ଓ ଧୂଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । କିପରି ଓ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ସେନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ପରି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଗୋଦାମରୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଗୋଦାମ ମାଲିକମାନେ । ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ହେବ । ପ୍ରେସ ଛକରେ ହୁହୁ ହୋଇ ଜଳିଲା ମାଛ ଗୋଦାମ । କିଛି ଲୋକ ଏହା ଦେଖି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ରାତି ପ୍ରାୟ 3ଟା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଗୋଦାମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ, ମାଛ ଗୋଦାମକୁ ଲାଗି ଥିବା ଏକ ରଙ୍ଗ ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ ।
ଏହି ରଙ୍ଗ ଦୋକାନ ରେ ଥିବା ତାରପିଲିନ ଏବଂ କେମିକାଲ ଥିବାରୁ ଏହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ନିକଟରେ ଏହାର ଉପର ମହଲାରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ୯ଟି ଫାୟାର ୟୁନିଟରେ ୩୫ ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ଦୀର୍ଘ 10 ଘଂଟାର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମାଛ ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଥିବା 500, 200, 100, 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି । ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ସିଏମସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି, ଆକଳନ କରିବା ପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇ ଯାଇଛି, ନୂତନ ଦୋକାନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ସେହିପରି କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଜ୍ଞାନଦେଓ ଖିଲାରୀଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଂଚଳ । ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 10 ଘଂଟାର ଅପରେସନ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ