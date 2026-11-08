ଆସନ୍ତା ୧୦ରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଲାମୀ, ଶେଷ ହେଲାଣି 1500 ପ୍ଲଟର ପଞ୍ଜିକରଣ
ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ୧୩ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଲାମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 8, 2026 at 7:47 AM IST
କଟକ: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା 2026 । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା ୧୦ ତାରିଖରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଲାମୀ ବା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅକ୍ସନ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହାପରେ ୧୧ ଓ ୧୨ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଞ୍ଜିକରଣ ପରେ ୧୩ ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଲାମୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୧୫୦୦ ପ୍ଲଟ୍ର ପଞ୍ଜିକରଣ ଓ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ପ୍ଲଟ୍ ବାକି ରହିଛି।
ଟେଣ୍ଡର ଆବେଦନ ଦାଖଲ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି
ଏହି ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ ନିଲାମୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାକି ରହିଛି । ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଜିକରଣ ଓ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିସହ ଐତିହାସିକ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା-୨୦୨୬ ଅବସରରେ ଉପର ଓ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆବେଦନ ଦାଖଲର ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଟେଣ୍ଡର ଆବେଦନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଦିନ ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୂଳ ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ନିୟମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଥର ବିଶେଷ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି । ଚହାଟା ରୋଡ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଚାଲିବ। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମହାନଦୀ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଓ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ, ମହାନଦୀ ପେଣ୍ଟିଂ ଓ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ’ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଡେ-ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ’ ଥିମ୍ ରଖାଯିବ । ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲେଜର ଶୋ’ ଓ ଫାୟାର ୱାର୍କସ ସହ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ।
୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ବଲିଉଡ୍ ଓ ଓଲିଉଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ଏଥର ପୁରୁଣା ଇନଷ୍ଟଲେସନକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ଫାୟାର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଓ ମେକାନିକାଲ୍ ସେଫ୍ଟି— ଏହି ୪ଟି ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ବାଲିଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍' ଲାଗୁ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଫୋକସରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ; ବାଲିଯାତ୍ରା ଖାଇବା ଷ୍ଟଲରେ ରହିବ ଶାଳ ପତ୍ର ପ୍ଲେଟ୍, ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ବାଲି ଯିବେ ଓଡିଶା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ