ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଛିପୁର ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
ରିପୋର୍ଟ- ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : April 25, 2026 at 10:48 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁରର ରାଛିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଳିତବର୍ଷ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ରହରାଜ ଶନି ଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାର୍ଷିକ ମେଳା ଓ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ । ଗ୍ରହରାଜଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମିଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଠାରେ ଜଳଲାଗି କରି ଗ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ମେଳାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦବୋସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର ଶନିବାର ପାଳିତ ହୁଏ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବଙ୍କ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ସହର ନିକଟସ୍ଥ ରାଛିପୁର ଗ୍ରାମର ଶନି ଦେବଙ୍କ ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଥିଲା । ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ବଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ପୂଜା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ପୂଜକ ଓ ପୁରୋହିତ ।
ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ସକଳ ଗ୍ରହପୀଡ଼ା ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ସେଥିଲାଗି ରାଛିପୁରର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶନିଶ୍ଚର ପୀଠରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଦିଅଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହାତରେ ପାଣି କଳସ ଓ ଭୋଗ ପସରା ଧରି ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ନିଆରା । ତେବେ ଭକ୍ତିଭାବ ନେଇ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ । ଚଳିତ ଥର ୭୭ ବର୍ଷରେ ପାଦର୍ପଣ କରିଛି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଛିପୁରର ଶନି ମେଳା । ଏଠାକାର ଶନିଦେବତା ବେଶ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମେ ।
ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେପରି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଥିଲାଗି ମେଳା କମିଟି ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦବୋସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ମେଳା ପରିସରରେ ଲମ୍ବା ବାରିକେଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖରା ପାଇଁ ପଙ୍ଖା, କୁଲର ଓ ପାଣି ସିଞ୍ଚନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାଡିରେ ରହି ଗ୍ରହରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଦର୍ଶନ ପରେ ମେଳା ବୁଲି ଘରକରଣା ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜଳଛତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର