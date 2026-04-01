ରାତି ଅଧରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରି ବିଲ୍
୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ । ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : April 1, 2026 at 1:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି । ସଜାଗ ଅଛୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।" ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମର ନଜର ରହିଛି ।ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଗ ଅଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧେୟକ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାସନ-ପ୍ରଶାସନର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ହେଉଛି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ । ଏହି ବିଲ୍ କେବଳ ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଏହି ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ରେ ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଯେପରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବା କଥା ତାହା ହୋଇ ନାହିଁ । ବିରୋଧୀଦଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ । ଏହା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ।
୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଲ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କୃଷି, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ।
ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତି ବଜେଟ୍ ର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା (FRBM) ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହାର କିଛି ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଉପରେ-
- ୨୦୨୬-୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଶେଷ ମାଇଲ ସଂଯୋଗ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ।
- ନାମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି । ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ କରିଡରର ଅଂଶ ଭାବେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଆମ୍ବାହୋନାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ।
- ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ କରିଡରର ଅଂଶ ଭାବେ ମାଲକାନାଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତିରିଙ୍ଗିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
- ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍- ୩.୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ।
- ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ- ୭୨,୧୦୦ କୋଟି, ଯାହା ମୋଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP)ର ୬.୫% ଅଟେ ।
- ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ- ୨,୧୫,୫୦୦ କୋଟି, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହା ୬% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
- ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ- ୭୨,୧୦୦ କୋଟି, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏହା ୨୦% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
- ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟ- ଜିଏସଡିପିର ୩.୫%, ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ।
- ରାଜସ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ- ଜିଏସଡିପିର ୩%, ୩୩,୦୦୦ କୋଟି ।
- ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ପାଳୟ ଜଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
ଏସବୁ ବାଦ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର