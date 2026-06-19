ଗହଣା ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ଲୁଟପାଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ- SP ଅନୁଗୋଳ
ତାଳଚେର ଗହଣା ଦୋକାନ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : June 19, 2026 at 9:58 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 10:12 AM IST
SP ON TALCHER GOLD ROBBERY, ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣା । ଆଉ ଦୁଇ ଅପରାଧିଙ୍କୁ କଲା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ । ଘଟଣା ନେଇ SP ରାହୁଲ ଜୈନ ଦେଲେ ସୂଚନା । ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହତ ପ୍ରକାଶ ମାଦନେ ହେଉଛି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ।
ଗତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ତାଳଚେରର ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ପୋଲିସ ଓ ଆୟକର ବିଭାଗର ଅଫିସର କହି 5 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୨୩୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା, ୬୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ୭୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟିବା ଘଟଣାର ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି । ପୂରା ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ ମାଦନେ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସ ।
ଏନକାଉଣ୍ଟରେ ଆହତ ପ୍ରକାଶ ମାଦନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ବାଲାଜୀ ଗୋଲଡ୍ ରିଫାଇନାରୀ ଦୋକାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ସୁନା ରୁପା କେମିତି ସେଠାକୁ ଆସେ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସେ ସେସବୁ ଜାଣିଥିଲା । ଫଳରେ ତାର ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶି ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ମାଲକାନଗିରି ଅଂଚଳର ଏକ ଅନ୍ୟ ଗାଡିର ନମ୍ବର ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାକୁ ସବୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।
ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ସହର ସାରା ନାକା ବନ୍ଦୀ କରି ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସହର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲଗାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ନାଲକୋ ଆଡକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ସମ୍ବଲପୁର ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଶେଷରେ ହଣ୍ଡପା ନିକଟରେ ଧାରା ପଡି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଫେରାର ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି ।
ହାଣ୍ଡପା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଚାଲିଛି । ସେ ଅଂଚଳର ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହା ଯାଇଛି । ଏହାଛଡା ଗିରଫ ଦୁଇ ଲୁଟେରା ରାଜେଶ ମାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଦେବ ପ୍ରଭାକର ଲୋଖଣ୍ଡେକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପୁଣି ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ