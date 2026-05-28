ଏଲ୍-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ! ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିପାରୁନି କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଜଙ୍ଗଲ
ରେଢ଼ାଖୋଲ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 28, 2026 at 10:30 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବର୍ତ୍ତମାନ ତତଲା ତାୱାରେ ଭାଜି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା । ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ତାପମାତ୍ର 44ରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପରି ବଣଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 43 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି । ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି । କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି । କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 2367 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର 60 ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର । ଏହିଠାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ତଥା ଅଭୟରଣ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡର 1870 ସ୍କୋୟାର କିମି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି । ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି । ତେବେ କଣ ରହିଛି ଏହାର କାରଣ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାପମାତ୍ରା 42 ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ସକାଳ 9ଟା ପରେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେବେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଖରାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଖରାର ପ୍ରକୋପକୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି । ଗତ ବର୍ଷ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 42 ରୁ 43 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା 44 ରୁ 45ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଅଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଥର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ସକାଳ 8 ଟାରେ ଦିନ 12 ପରି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଲୋକେ ସକାଳୁ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଘୋଷିତ ପାୱାରକଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରୁଛି । ଯେଉଁମାନେ ଖରାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କହି ପାରିବେ ଗରମ କେମିତି ରହୁଛି । ତେବେ ଗଛ କଟା ଓ କଂକ୍ରିଟକରଣ ଯୋଗୁ ଏହିଭଳି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ । ତେଣୁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେମିତି ଲୋକେ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ପାରିବେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ,"ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଉଛି । ତାପମାତ୍ରା 45 ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗୁଥିବା ନିଆଁ ଓ କଂକ୍ରିଟକରଣ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଖରା ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା । ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ।"
ରେଢ଼ାଖୋଲ ପରି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଉପଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲବାସୀ । ଏଥର ରେଢ଼ାଖୋଲର ତାପମାତ୍ର 45 ପାଖାପାଖି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରେଢ଼ାଖୋଲର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋହିତ ବେହେରା ଖରା ନେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ, "ଏଥର ଭୀଷଣ ଖରା ହେଉଛି । ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଟା ପଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ରହି ହେଉନି କି ବାହାରେ ରହି ହେଉନି । ଲାଇନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପଙ୍ଖା କୁଲର କିଛି କାମ କରୁନି । ସବୁ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି । ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି । ଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ବହୁତ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ।"
ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ର ପରିବେଶବିତ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନର ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଦୋଷ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ,"ଏବେ ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠି ସମାନ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବେଶ ପରିବର୍ତନ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଲ-ନିନୋର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । କାରଣ ଏଲ-ନିନୋ ଏକ ଜାଗତିକ ପ୍ରଭାବ । ଏଥିରେ ମାଇକ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହୁନାହିଁ । ଏହାର ମୂଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରୁ ଆରବ ସାଗର ଦେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ଏତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଛି । ଏହାସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଯିବା ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ଜମି ରହୁଥିବା ପତ୍ର ଆଦି ପଦାର୍ଥ ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଯାହା ତାପମାତ୍ରାକୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି । ତେଣୁ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ସହରୀକରଣ ନାଁରେ ବହୁତ ଗଛ କଟା ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଅଧିକ ତତ୍ୱର ହେବା ଉଚିତ । ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏ ବର୍ଷର ଗରମ ଏଲ-ନିନୋର ପ୍ରଭାବରେ ହେଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ l
