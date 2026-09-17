ବିରାଜିଲେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ଝଲସୁଛି ଆଲୁମିନିୟମ ନଗରୀ
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାଲକୋ ନଗରରେ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା ଉତ୍ସଵ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : September 17, 2026 at 9:51 PM IST
ANUGOLA NALCO BISWAKARMA, ଅନୁଗୋଳ: ଆଜି ହେଉଛି କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀ । ସାରା ଜଗତର ବିନ୍ଧାଣି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା । ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ନାଲକୋ ନଗରରେ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା ଉତ୍ସଵ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା । ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ନିଜ ନିଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି । ସବୁ ପୂଜା କମିଟି ଏଥର ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକୁ ସଜବାଜ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳ ନାଲକୋ ନଗରୀରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମାଙ୍କ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଆଲୁମିନିୟମ ନଗରୀ ନାଲକୋ । ଭଳିକି ଭଳି ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଜସଜ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବିନ୍ଧାଣୀ । ନିର୍ମାଣର ଦେବତା ଭାବେ ଏଠାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ବିଶ୍ଵକର୍ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି । ନାଲକୋର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ୧୯ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା । ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗଙ୍ଗା ଆବାହନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୂଜା । ପୂଜାର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ପୂଜକମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ନାଲକୋ ନଗରରେ ଦୀର୍ଘ ୭ ଦିନ ଧରି ଏହି ପୂଜା ଉତ୍ସବ ଚାଲିବ । ଏହି ପୂଜା ନାଲକୋବାସୀଙ୍କ ଗଣ ପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆଲୋକ, ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପାର୍ଶ୍ଵ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ପୁସ୍ତକକୁ ଦୁରେଇ ଦେଇଛି, ଭାୟୋଲୀନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଵ ଶିଳ୍ପୀ କିଭଳି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ନେପାଳର ବନ୍ୟା ବିଭିଷୀକା ଅକୃତିରେ ତୋରଣମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ମଣ୍ଡପ ଭିତରର ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ବିବାଦକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ-'ଆସନ୍ତୁ, ମୁହାଁମୁହିଁ ବିତର୍କ କରିବା'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଖଣି ଆଇନକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ