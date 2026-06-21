ETV Bharat / state

ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ

ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଇତାପତି ଓ ଚୂନରା ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

dispute solved between the Daitapati Nijoga and Chunara Sevayats
ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 21, 2026 at 12:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରାଯାଉଛି । ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଇତାପତି ଓ ଚୂନରା ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ନୀତି କାନ୍ତି କିଭଳି ସୂଚାରୁରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଉଣାକୁ ନେଇ କିଛି ବିବାଦ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

dispute solved between the Daitapati Nijoga and Chunara Sevayats
ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ଉଭୟ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଓ ଚୂନରା ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଣାକୁ ନେଇ ଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଦୁଇ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ସେବାପୂଜା ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ସୂଚାରୁରୂପେ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ରଥ ଲାଗିବା ପରେ ପହୁଡ ନୀତି ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ । ପହୁଡ଼ ପାଇଁ ସୂଚନା ଆଗୁଆ ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ପହୁଡ଼ ହେବା ଓ ପହୁଡ ଖୋଲିବା ସମୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସୂଚାଇ ଦିଆଯିବ । ସେହିପରି ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ନେଇ ବୈଠକରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ପହୁଡ଼ ନୀତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପ୍ରତି ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନ ଲଗାଯାଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । "

dispute solved between the Daitapati Nijoga and Chunara Sevayats
ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପଞ୍ଚକୋଷୀରୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଅଫିସ, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ସର୍କିଟ ହାଉସ୍, ଭକ୍ତ ନିବାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ । ଫଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଲାଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ସହ ଉଭୟ ଟିକେଟ ଓ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ସହଜ ହେବ । ନୀତି ସମନ୍ବୟ ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ସମନ୍ବୟ ବୈଠକ ହେବ । ଚଳିତବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ । ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ହାତରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେବାୟତ ନିଯୋଗ ସହ ଏକାଧିକ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ ହେବ ସେନେଇ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।‌ "

dispute solved between the Daitapati Nijoga and Chunara Sevayats
ଦଇତାପତି ନିଯୋଗ ଏବଂ ଚୂନରା ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀ ରଥଖଳାରେ ତିନିରଥ ମଝି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ଧାରୀ ତାଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକାମ, ଫିକା ଗୋଲାପୀରେ ଝଟକିବ ବଡଦାଣ୍ଡ




ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

CHUNARA SEVAYAT
DAITAPATI NIJOGA DISPUTE
PURI RATH YATRA PREPARATION
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା2026
JAGANNATH TEMPLE PURI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.