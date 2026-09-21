ETV Bharat / state

ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ

ପୋଲ ପାଇଁ 80 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା.. ଆଉ କେତେ ଦିନ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି । ଅନେକ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭରସା ଫେରିନି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 7:57 PM IST

|

Updated : September 21, 2026 at 8:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ । ଆଜି ଦେଶ ଜହ୍ନରେ ଜମି କିଣୁଥିବେଳେ, ଏ ଗାଁ ଲୋଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ନିଃଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢୁଛି । ସାମ୍ନାରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଆଉ ତା ଭିତରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ । ଆରପଟେ ବିକାଶର ଧୁଆଁଳିଆ ଚିତ୍ର । ଏହା ଭିତରେ ବାଜି ଲାଗିଛି ଦେଢ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ । ବହି ଧରି ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ହାତରେ ଧରି ଏଠି ପିଲାଏ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି । ସ୍ୱାଧୀନତାର 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଡଙ୍ଗାର ଭରସାରେ ହିଁ ଆଗକୁ ଗଡେ । ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗାଁର କରୁଣ କାହାଣୀ ।

ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)

ଆମ ଗାଁକୁ ନା କିଏ ଝିଅ ଦେବେ ନା କିଏ ଝିଅ ନେବେ..ଏମିତି କହି କାନ୍ଦନ୍ତି ଏ ଗାଁର ମା, ଭଉଣୀ । ଗୋଟିଏ ପୋଲ ପାଇଁ 80 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା.. ଆଗକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି । ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଭରସା ଫେରିନି ।

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)

ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗାଁକୁ ଯେମିତି ଧୋଇ ଦେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ । 130 ପରିବାର, 1500 ଭୋଟର । ଭୋଟ ଆସିଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାନ୍ତି । ହେଲେ ଭୋଟ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ଏମିତି ଡଙ୍ଗରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଏ ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା..ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ।

ବଦଳି ପାରିଲାନି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିନ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗାଁ । ସମୟ ବଦଳିଛି । ସରକାର ପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଗାଁ ସେମିତି ରହି ଯାଇଛି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ତଳେ ରହି ଯାଇଛି । ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷିତ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ । ତଥାପି ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଯେମିତି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ।

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)


ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ
ଗାଁର ଦୁଇ ପଟରେ ଭରା ନଈ । ତା ସହିତ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ । ଏ ଭରା ନଈରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ ବାଜି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଏହି ଦୁଇ ୱାର୍ଡର ପାଖାପାଖି ୧୫୦୦ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ନେତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗେ । ନେତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ । ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଜିତିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଲଟିଏ କରିଦେବୁ । ନୀରିହ ଲୋକେ ଅତୀତର ପ୍ରତାରଣା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି । ପୁଣି ମନରେ ଆଶା ଜନ୍ମେ ..ପୁଣି ଭାଙ୍ଗେ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ନଗେନ୍ଦ୍ର ଜେନା କହନ୍ତି, "ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର । ଆଉ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ। ଆଜିକୁ ୮୦ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଡ଼ଙ୍ଗା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ପାଲଟିଛି । ଗାଁକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରି ରହିଛି ଖରସ୍ରୋତା ଓ ବୈତରଣୀ । ମଝିରେ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ । ପୋଲଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକି ପଡିଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ । ହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳିିନି ।"

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)


ବଜାର ସଉଦାଠାରୁ ବେପାର ବଣିଜ.. ଡଙ୍ଗା ଭରସା
ଏହି ଗାଁରୁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା। ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଭରା ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏ ଗାଁରେ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପିିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ।

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)

ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ । ସକାଳ ୬ଟା ବାଜିଲେ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଡଙ୍ଗା ପାର ହୋଇ ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଢିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ଏହି ଗାଁର ମହିଳା ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ନଦୀପାର ହୋଇ କେହି ଆମ ଗାଁକୁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କି ଏଠୁ କେହି ଝିଅ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି l ପୋଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି l ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ।"

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)
କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଭୟଭୀତ ମଣିଷ

ସମାଜସେବୀ ଆଦିକନ୍ଦ ରାଉଳ କହନ୍ତି, 'ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘାରିଥାଏ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ । ଗତ ମାସରେ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପାରେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ଯାଇଥିଲା । ଏ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଗାଁର ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ନେଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଲୋକେ । ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, କୁମ୍ଭୀର ଆଁରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ବର୍ତ୍ତୁନାହାନ୍ତି । ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲାଣି ।

ରୋଗ ହେଲେ ଡରାଏ ଡଙ୍ଗା

ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବ୍ୟବସ୍ଥା । ରାତିରେ ରୋଗ ଆସିଲେ ଭୟ ମାଡିବସେ । ଯେମିତି ଯମ ଛିଡା ହୋଇଯାଏ ସାମ୍ନାରେ । କାରଣ ରାତିରେ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହୋଇ ଯିବା ସହଜ ନୁହେଁ । ସବୁଠାର ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ମହିଳା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେନି । ଡ଼ଙ୍ଗା ନାହିଁ ତ ମାଝୀ ନାହିଁ । ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ଉପାୟ ମିଳେନି। ଜ୍ୱର ହେଲେ କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଘରେ ପଡି ଅନେକ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଡିକାଲ ଟିକେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧରପ୍ରସାଦ ଡିଆ..ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)


ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଚାଷଜମି
ଏହି ଗ୍ରାମର ୫୦୦ ଏକର ଚାଷ ଜମି ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି । ଚାଷୀ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି । ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯାଏ ଘାଟ ପାର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ଘର ପିଛା ଦେଇ ଘାଟରେ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପଡେ । ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ । ତଥାପି ଡ଼ଙ୍ଗା ପାର କରିବା ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି l ଏମିତିକି ରୋଗୀ ଠିକ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

The cursed village of Gangadharprasad Dia of kendrapada
ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ନାଁକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ (Etv Bharat)

ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଡିଆ ଗାଁ ବିକାଶର ଦାବି ଉପରେ ଏକ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ଗାଁ ଲୋକେ କେତେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲଟିଏ ପାଇଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ସୁନା ମହଲ ମାଗୁ ନାହାନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିର ଏକ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ, ଦେଢ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ପ୍ରଶ୍ନ । ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା କଣ ଏତେ ଅସମ୍ଭବ ? ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଘରଚଟିଆଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରିରେ ପୁଣି ଗୁଞ୍ଜରିଲା ବୁଢ଼ାରଜା, ନୀଡ଼ ଯୋଗାଇ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ସୁବ୍ରତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ’ ପାଇଁ ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଝରୁଛି ମମତାର ଲୁହ.. ହାତକଡି ଖୋଲି ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଛି ସନ୍ତାନଙ୍କ ହାତ

Last Updated : September 21, 2026 at 8:27 PM IST

TAGGED:

ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆ
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ
CURSED VILLAGE OF KENDRAPADA
KHARASROTA RIVER
GANGADHARPRASAD DIA OF KENDRAPADA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.