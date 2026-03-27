ସରିଲା ରୁକୁଣା ରଥଟଣା: ରାତି ୭ଟା ୧୫ ମିନିଟ୍ ରେ ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଲା ରଥ
ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୁର୍ବରୁ ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : March 27, 2026 at 11:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରିଲା ରୁକୁଣା ରଥଟଣା । ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ୭.୧୫ ମିନିଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରଥ । ଚାରମାଳ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଭେଟ ଆଳତି କରାଯିବ । ଆଜି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଘଟଣ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୁର୍ବରୁ ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିର ବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ । ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ନିୟମ ରହିଥିଲା ।ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ୪୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଟଣା ଯାଇ ମାଉସୀ ମା’ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ମାଉସୀ ମା’ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ।
ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଅବସରରେ ରୁକୁଣା ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ମାଉସୀ ମା' ଘରକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ । ରଥ ଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ନୀତି ପରେ ୩ଟା ୪୫ ମିନିଟରେ ରୁକୁଣା ରଥ ଗଡିଥିଲା । ମା ଦୁର୍ଗା, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଉସୀ ମା' ଘରକୁ ୫ ଦିନର ଲୀଳାଖେଳା କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ହେଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ଭୋଇ ସେବାୟତ ରଥରୁ ପଡିଯିବା ବା ଗଳିପଡ଼ିବା ପରେ ବେଶ ନୀତି ମାରା ହେବାକୁ ନେଇ ନୀତି ୧ ଘଣ୍ଟା ବିଲମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ିବା, ଦୋକାନ ଓ ଡ୍ରେନ ଉପରେ ରଥ ଚଢ଼ିଯିବା ଭଳି ଅଘଟଣ ଏଥର ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା । ଅନେକ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ପବନ ବର୍ଷା ସତ୍ୱେ ବି ଗଡିଥିଲା ରୁକୁଣା ରଥ ।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରଥ ଗଡିଥିବା ବେଳେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ । ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନରେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଥିଲା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର । ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ କୋଳାହଳରେ ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ଅଟକି ଥିଲା । ରଥ ଅଟକିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରଥାରୁଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ଗଡ଼ିଥିଲା ରଥ । ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଯାଇ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବାବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର