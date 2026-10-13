ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା: ଆଜି ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ବୈଠକ, ୧୫ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଶୁଣାଣି
ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 13, 2026 at 9:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହାନଦୀ ପାଣିରେ କାହାର କେତେ ଅଧିକାର, ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ନଦୀରେ କେତେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ରହିବ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପାଣି ଉପରେ କାହାର କେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ଏହି ତିନିଟି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳ ବିବାଦର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ (ଆଜି) ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାରିତ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି !
ମହାନଦୀ ବିବାଦ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ବିସ୍ତାରିତ ବୈଷୟିକ କମିଟି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅସହମତି ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବ।
ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଏହି ବୈଠକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। କମିଟିରେ ସହମତି ହେଲେ ସେହି ନିଷ୍କର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବରରୁ ମେ’ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀରେ ରହୁଥିବା ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରୁଥିବା ଅଣମୌସୁମୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ କି? ନଦୀର ଜଳବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଧାର କରି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଆଗୁଆ ଜଳାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ କଲମା ବ୍ୟାରେଜ୍ରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ରଖୁଛି କି? ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ବୈଷୟିକ ଆଲୋଚନା ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ନିରାପତ୍ତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ସହ ଜଡ଼ିତ।
ମହାନଦୀର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ
ଅନ୍ୟପଟେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି.ଆର୍. ପାଟିଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାରେ ଆପୋସ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବା ଥିଲା ଏହି ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଅୟୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଏକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ନୀତିଗତ ସହମତି ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫରକ।
ମହାନଦୀ ବିବାଦରେ ଆଲୋଚନାର ଟେବୁଲ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ର ବୈଠକରେ ସହମତି ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ୧୫ ତାରିଖର ଶୁଣାଣିର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରିବ। ହେଲେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କେବଳ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ସହମତି ନୁହେଁ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଦାବିର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ୧ରେ ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା; ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଫିଟିବ କି ବାଟ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ: ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର