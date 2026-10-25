ସଦାନନ୍ଦପୁରରେ ନିଆରା କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମୀ; ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଜହ୍ନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ କଇଁଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ
ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ କୁଆଁରପୁନେଇଁର ଜହ୍ନ ପୂରା ହୋଇଉଠେ, ସେତେବେଳେ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଜହ୍ନ ଆସେ କଇଁଫୁଲ ପାଖୁଡାରେ । ରିପୋର୍ଟ-ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : October 25, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 5:53 PM IST
ଯାଜପୁର: ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଉତ୍ସବମୁଖର । ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ । ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଜହ୍ନ ଯେମିତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସେ କଇଁଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ । ଏ ଗାଁର ଝିଅମାନେ ଚଉରା ମୂଳେ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନର କାବ୍ୟ ଆଙ୍କନ୍ତି । ସେ କାବ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ 'ବନ୍ଧୋଦୟ' । ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଦେଢଶହ ବର୍ଷର । ସାତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଯେମିତି ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପାଲଟିଯାଏ ଚିତ୍ରଶାଳା । ଏଠି କଇଁଫୁଲରେ ହସୁଥାନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ..ଇତ୍ୟାଦି । ଆଉ ତା ପରେ ପାଳଭୂତ ସାଜି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି..କୋଠି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି । ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଳି । ଏହା ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ପରିଚୟ ।
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଜହ୍ନ ପୂଜା ହୁଏ । ହେଲେ ଏ ଗାଁର ଜହ୍ନକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ କଇଁଫୁଲ କୋଠିରେ । ଭାଇ ଫୁଲ ତୋଳିଆଣେ, ଭଉଣୀ କୋଠି ଆଙ୍କେ ଆଉ ପୂରା ଗାଁ ଜହ୍ନ ଭଳି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଉଠେ । ପ୍ରକୃତିର କୋପ ହେଉ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ, କଇଁଫୁଲ ଫୁଟିବା କମି ଯାଇଛି । ହଜାର ହଜାର କଇଁଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ଦୁଇ ଶହରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ତଥାପି ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚିଛି । ଖାଲି ବଞ୍ଚିନି, ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପିଲଣି । ଏ କଇଁଫୁଲର ଚିତ୍ର ସଜ୍ଜା କେବଳ କୋଠି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହାତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଏକ କାବ୍ୟର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି । ଏହି ପ୍ରତିଚ୍ଛବିକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟୋରି ।
ଚିତ୍ରରେ ରୂପ ନିଏ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ
କୁଆଁର ପୁନେଇଁର ସପ୍ତାହେ ଆଗରୁ କୁମାରୀମାନେ ଘର ଅଗଣାର ଚଉଁରା ମୂଳକୁ କଇଁଫୁଲ କୋଠିରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି । କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ପୂର୍ବଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଓ ଘର ଅଗଣାରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ ଭଳିକି ଭଳି କୋଠିଚିତ୍ର । ଚିତ୍ର ନୁହେଁ ତ କେଉଁ ଚିତ୍ରକରର ହାତରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ମାୟାନଗରୀ । ଏ ମାୟା ନଗରୀ ପୂରା ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନିଆରା ପରିବେଶ । ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁର ଜଣେ ପୁରୁଖା ଲୋକ କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦ୍ବୟ କାବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି କଇଁଫୁଲ କୋଠି ତିଆରି କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ କାବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରପଟକୁ କଇଁଫୁଲରେ ଆଙ୍କି ଗାଁର କୁମାରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଁରେ କୁଆଁରପୁନେଇଁର ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ କୋଠିଚିତ୍ର କରାଯାଇ ଥାଏ ।
ନିଆରା ପରମ୍ପରା..ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲାଗେ ମୁଢି ନଡିଆର ଭୋଗ
ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ୍ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ଭାସି ଆସୁଛି 'କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଲୋ...' ଗୀତର ସ୍ୱର । ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଗାଁ ଯୁବତୀମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ କଇଁଫୁଲ କୋଠି ଆଙ୍କିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି । ସାତଦିନ ବ୍ୟାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଚଉଁରା ମୂଳେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠୀ । ପୁନେଇଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଓ ଘର ଅଗଣାରେ ବଡ କୋଠି ଅଙ୍କାଯାଇ ଓଷା ଦିନ ଏହାର ଉଦଯାପନୀ କରାଯାଏ । କଇଁଫୁଲ କୋଠିରେ ପୁରିଯାଏ ରାସ୍ତାଘାଟ । ଜମିଥାଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ । ସକାଳେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇମାନେ ପୋଖରୀରୁ କଇଁଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । କଇଁଫୁଲ ପାଖୁଡାରେ ଅଙ୍କାଯାଏ ଭଳିକି ଭଳି କୋଠିଚିତ୍ର । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଠିଅଙ୍କା ଶେଷପରେ ଝିଅମାନେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଚାନ୍ଦ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି । ତାପରେ ବଡଛୋଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି ମୁଢି ନଡିଆର ଭୋଗ ।
ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର କୁମାରୀ ଅର୍ପିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "କୋଠି ପରମ୍ପରା ଆମର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଆସିଛି l ଆମର ଜେଜେ ତଥା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି l ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଠଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ଯାଉଛି l କଇଁ ଫୁଲ, ମୁରୁଜ ଓ ଦୀପ ଦେଇ ଆମର ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ l କୋଠି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ । ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମ ପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି l ତେବେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହୁଏ । କିଏ ନାଗଫେଣି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି ତ କିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ୍ତି l ଆମ ମହାନ୍ତି ସାହିରେ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ ହୁଏ l ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ l ଆମର ଭାଇମାନେ ଛଣ ନେଇ ପାଳଭୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଡରାନ୍ତି l "
ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଆଶ୍ୱାସନା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ଆମ ଗାଁରେ ଏହି ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ହୁଏ l ବର୍ଷକରେ ଥରେ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, କେବେ ଆସିବ ଏ ପର୍ବ । ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବୁ, ସଜବାଜ ହେବୁ..। ଆମର ଏଠି ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି, କଇଁ ଫୁଲରେ କୋଠି ଅଙ୍କା ଯାଏ l ସପ୍ତଫେଣି, ନାଗ ଫେଣି କିମ୍ବା ଦଶଅବତାର ଅଙ୍କା ଯାଏ । କଇଁ ଫୁଲ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଉ 5, 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ l ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି କି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ । ସେମାନେ ଗଡିଆ ଭିତରେ ପଶି କଇଁଫୁଲ ତୋଳି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି l ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ପାଳଭୁତ ହେଇଥାନ୍ତି l ସେମାନଙ୍କୁ ଆମଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି ଆମ କୋଠି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି । ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ l ଆମ କୋଠି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଉରକେଲା ଆଦି ଅଂଚଳରୁ ଆସିଥାନ୍ତି l "
କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏହି ପର୍ବ ?
ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ଟିକେ ନାହିଁ । ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବେ ଚାରିଆଡେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଠିଚିତ୍ର । ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତରେ ପୁରିଉଠେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ । ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର କୋଠିଚିତ୍ର ସହିତ ରାତିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଗାଁ ଯୁବକଙ୍କ ପାଳଭୂତ ନାଚ । ଯୁବକମାନେ ଦେହରେ ଛଣ ଗୁଡାଇ ପାଳଭୂତ ସାଜି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି । ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ଗାଁର ପୁରୁଖା ବ୍ୟକ୍ତି ସପନୀ ମହାନ୍ତି ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ପରମ୍ପରା । କବିସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧୋଦ୍ବୟରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କଇଁଫୁଲ କୋଠି । ରାଧାକୃଷ୍ଠ, ଉମାଶଙ୍କର ଓ ରାମସୀତାଙ୍କ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତୀ, ଜଗନ୍ନାଥ-ବଳଭଦ୍ର-ସୁଭଦ୍ରା, ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ମୃଗ, ମୟୁର, ନାଗଫାଶ, ନାଗବନ୍ଧନ ଆଦି କାହିଁ କେତେ ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି । ଧିରେ ଧିରେ ଏହା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗଣପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ।
'ସବୁ କୋଠି ପୌରାଣିକ ଚିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ'
ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଝିଅ ଅନୁସ୍କା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କୋଠି ଚିତ୍ର ପାଳନ କରୁଛୁ l ଆମ କୋଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପାଳଭୁତ l ଆମ ଗାଁର ଯୁବକ ମାନେ ଛଣ,କୁଟା, ଦେବଦାରୁ, ଓ କାଗଜରେ ପାଳଭୁତ ହେଇଥାନ୍ତି l ରେକଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଡରେଇଥାନ୍ତି l କୋଠି ଚିତ୍ର ପର୍ବ ଆମ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଦେଢଶହ ବର୍ଷ ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା । କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ଏହି ବଡ଼ କୋଠି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ l ପ୍ରତେକ ସାହିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠିଚିତ୍ର କରାଯାଏ l ସବୁ କୋଠି ପୌରାଣିକ ଚିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ l"
ସ୍ଥାନୀୟ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଶଶୀଭୁଷଣ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, "ଏହି କୋଠିକୁ ମୋର ଜେଜେ କରି ଆସୁଥିଲେ । ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ବଂଚେଇଛୁ l ଏଥିରେ କେବଳ କଇଁ ଫୁଲରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି l କୋଠି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଥିଲା, ସେ କାବ୍ୟ ଆଧାରରେ ପିଢି ପିଢି ଧରି କୋଠି କରି ଆସୁଛନ୍ତି l ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପରମ୍ପରା ବଂଚେଇବା ପାଇଁ l କଇଁଫୁଲ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ । ମାତ୍ର ଶହେ ଦୁଇଶହ ଫୁଲ ମିଳୁଛି ଆଗରୁ ହଜାରେ ବାରଶହ ଫୁଲ ମିଳୁଥିଲା l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ କ୍ରୀଡାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି 'କୁଆଁର ପୁନେଇଁ ଜହ୍ନ ଲୋ', ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପିଢୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୂଜା ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ EV ଗାଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଢୁଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ବିକ୍ରି