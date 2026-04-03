ପୁଣି ଥାର୍ ନେଲା ଜୀବନ: ଅଟୋ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ
ବାଲେଶ୍ୱର 16 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଠାରେ ଏକ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଦେଇଥିଲା ଧକ୍କା । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 3, 2026 at 8:15 PM IST
Updated : April 3, 2026 at 9:43 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ଜୀବନ । ଅଟୋରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଥାର ଗାଡି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର 16 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଏକ ଥାର୍ ଗାଡି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅଟୋକୁ ପଚଲଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଅଟୋ ରେ ଥିବା ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ । ଜଣେ ୩ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଅଟକ ରଖି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆହତ ଓ ମୃତ କୁନି ଝିଅର ଘର ଚକ୍କଜଗନ୍ନାଥ ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୁବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ମୃତାହତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଚକଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଂଚାୟତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ 32 ବର୍ଷିୟା ଆଶ୍ରିତା ମହାଳିକ, 3 ବର୍ଷିୟା ବଡ଼ ଝିଅ ଶୃତି ମହାଳିକ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅ ସ୍ମୃତି ମହାଳିକ, ଆଶ୍ରିତାଙ୍କ ଯାଆ 25 ବର୍ଷିୟା ସୁମିତ୍ରା ମହାଳିକ ଓ ସହଯୋଗୀ 60 ବର୍ଷିୟା ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରାଧନଙ୍କ ସହିତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର 45 ବର୍ଷିୟ ସପନ କୁମାର ରାଉଳ ଅଟୋରିକ୍ସା (OD-01AB-8281) ଯୋଗେ ସୋରରୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚକଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି 'ଥାର' ଆତଙ୍କ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ 2ଟି ଥାର୍ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକକୁ କଳାରଙ୍ଗର ଥାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ଟୋଲ୍ ଗେଟ ନିକଟରେ ଏକ ଥାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲରକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୱା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର