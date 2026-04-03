ପୁଣି ଥାର୍ ନେଲା ଜୀବନ: ଅଟୋ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ

ବାଲେଶ୍ୱର 16 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଠାରେ ଏକ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅଟୋକୁ ପଛରୁ ଦେଇଥିଲା ଧକ୍କା । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ପୁଣି ଥାର୍ ନେଲା ଜୀବନ: ଅଟୋ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ
ପୁଣି ଥାର୍ ନେଲା ଜୀବନ: ଅଟୋ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 8:15 PM IST

Updated : April 3, 2026 at 9:43 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ଜୀବନ । ଅଟୋରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଥାର ଗାଡି । ଯେଉଁଥିରେ ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିନି ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।

ପୁଣି ଥାର୍ ନେଲା ଜୀବନ: ଅଟୋ ପଛପଟୁ ପିଟିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ (ETV BHARAT ODISHA)

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର 16 ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଖନ୍ତାପଡ଼ାରେ ଏକ ଥାର୍ ଗାଡି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ଅଟୋକୁ ପଚଲଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଅଟୋ ରେ ଥିବା ୬ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ । ଜଣେ ୩ ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଅଣା ଯାଇଥିଲା । ପରେ ଗୁରୁତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଅଟକ ରଖି ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆହତ ଓ ମୃତ କୁନି ଝିଅର ଘର ଚକ୍କଜଗନ୍ନାଥ ପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୁବରହମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୋ
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୋ (ETV BHARAT ODISHA)

ମୃତାହତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା ଚକଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଂଚାୟତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକଙ୍କ ପତ୍ନୀ 32 ବର୍ଷିୟା ଆଶ୍ରିତା ମହାଳିକ, 3 ବର୍ଷିୟା ବଡ଼ ଝିଅ ଶୃତି ମହାଳିକ, ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅ ସ୍ମୃତି ମହାଳିକ, ଆଶ୍ରିତାଙ୍କ ଯାଆ 25 ବର୍ଷିୟା ସୁମିତ୍ରା ମହାଳିକ ଓ ସହଯୋଗୀ 60 ବର୍ଷିୟା ବାସନ୍ତୀ ପ୍ରାଧନଙ୍କ ସହିତ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର 45 ବର୍ଷିୟ ସପନ କୁମାର ରାଉଳ ଅଟୋରିକ୍ସା (OD-01AB-8281) ଯୋଗେ ସୋରରୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଚକଜଗନ୍ନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି (ETV BHARAT ODISHA)

ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି 'ଥାର' ଆତଙ୍କ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରେ 2ଟି ଥାର୍ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଦିନ ଦ୍ବିପହରରେ ରାଜଧାନୀର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକକୁ କଳାରଙ୍ଗର ଥାର୍ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଫଳରେ ଜଣେ 19 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୃଥକ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ । ଗଙ୍ଗାପଡ଼ା ଟୋଲ୍ ଗେଟ ନିକଟରେ ଏକ ଥାର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରଲରକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୱା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୋ
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଅଟୋ (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

Last Updated : April 3, 2026 at 9:43 PM IST

