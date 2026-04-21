ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆଦ୍ୟପର୍ବ: ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଚୟନ ହେଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା
ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା ଓ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : April 21, 2026 at 10:05 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର/ବଲାଙ୍ଗୀର: ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅପରାହ୍ଣ 4ଟା ପରେ ଥାଳଉଠା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଗାମୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମାତାପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ।
ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା ଚୟନ:
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଅପରାହ୍ନରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତିମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ନନ୍ଦପଡା ବମବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ମାତା ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ବହୁ ଦିନରେ ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି । ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ସେହି ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି । ବର୍ତମାନ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏହି ଦେବ ବିବାହ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଉ । ମୋର 2ଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହା ସହ ମୋର ଭାଣିଜୀର କନ୍ୟାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"
ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପେ ପାଇଲି: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ସେହିପରି ଝାଡୁଆପଡା ଲୋକନାଥ ବାବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କନ୍ୟାମାତା ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ମହିଳା ପୁନମ ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଜନ୍ମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଛି l ମୋର 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୋର ବହୁ ଦିନରେ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କେବେ କନ୍ୟା ରୂପେ ପାଇବି ବୋଲି । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି ।"
ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଧୁମଧାମ୍ରେ କରିବୁ: ଡକ୍ଟର ଦମ୍ପତି
ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଢାରାଜା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟାପିତା ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣାଶୁଣା ଡକ୍ଟର ତନ୍ମୟ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆମେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାରେ ଅଛୁ । ତେବେ ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ମିଶିକି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଧୂମଧାମ୍ରେ କରିବୁ । ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତା ହୋଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପିତାମାତା ଚୟନ:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନନ୍ଦପଡା, ଝାଡୁଆପଡା, ମୁଦିପଡା, ଠାକୁରପଡା, ବଡ଼ ବଜାର, ବାଲିବନ୍ଧା, ବୁଢାରଜା, କୁମ୍ଭାର ପଡା, ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା ଆଦି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ନନ୍ଦପଡା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଶାସନ ଗାଁର ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର ଓ ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାଡୁଆପଡାର କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ପାର୍କର ପଞ୍ଜାବୀ ଦମ୍ପତି ଜୟବିଜୟ ବେଦୀ ଓ ପୁନମ ବେଦୀ । ସେହିପରି ମୁଦିପଡାର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାରପଡାର ବ୍ରିଜେଶ ସୋନି, ସୁସ୍ମିତା ସୋନି । ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଦିପଡାର କୁଞ୍ଜବନ ପଟେଲ ଓ ଧରିତ୍ରୀ ପଟେଲ ।
ଏହିପରି ଭାବେ ବୁଢାରଜା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଏଥର ଏକ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣାଶୁଣା ସ୍କିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ତନ୍ମୟ ପାଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଣମିତା ପୂଜାରୀ ।
ଏହି ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଝାଡୁଆପଡାର ଥାଳଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥାଳଉଠା ନୀତି:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆଜି ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ବେଶ୍ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ପାଇଁ କଳ୍ପିତ ମା' ବାପା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାତା ପିତା ଚୟନ:
ବଲାଙ୍ଗୀରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ସାଂକୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବିଏସଏସ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୩୮ ତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଳ୍ପିତ ମାତା ପିତା ସ୍ଥିରକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିକ୍ରାପଡା ନିବାସୀ ରାଜ କୁମାର ଖଟୁଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିତା ଖଟୁଆ ମହାଦେବଙ୍କ ମାତା ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାତାପିତା ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତେଲିଘୋଟପଡା ନିବାସୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ପୁରୋହିତ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମିଣୀ ରୁନୁ ପୁରୋହିତ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।
'ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ'
ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାତାପିତା ଜୟପ୍ରକାଶ ପୁରୋହିତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁନୁ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅନେକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରି ଆସିଛୁ । ହେଲେ ଏଥର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାତା ପିତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରିବାର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ । ଆମର ନିଜ ବାହାଘରକୁ ଆଜି ୨୫ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ବୋଧେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ । ତେଣୁ ଆୟୋଜକ କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ।"
ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦମୟନ୍ତୀ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏଥର ବରପକ୍ଷ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୁଅ ଆକାରରେ ପାଇଛୁ । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅତି ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।"
ସେହିପରି ଏବିଏସଏସ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଭାପତି ସମୀର ସହାଣୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆମର ୩୮ ତମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାର ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର ଆମର ଏହି ଆୟୋଜନ ଆହୁରି ଜାକ ଜମକ ଓ ରୀତି ନୀତିରେ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ଚଳିତବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖ ସକାଳୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଓ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର