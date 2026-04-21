ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଆଦ୍ୟପର୍ବ: ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ, ଚୟନ ହେଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା

ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା ଓ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Thali Utha ritual for Sitalsasthi held in Sambalpur and Balangir in auspicious Akshyay Trutiya
ଆସୁଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଥାଳ ଉଠା ନୀତି, ଚୟନ ହେଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 10:05 AM IST

ସମ୍ବଲପୁର/ବଲାଙ୍ଗୀର: ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅପରାହ୍ଣ 4ଟା ପରେ ଥାଳଉଠା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥିଲା । ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଆଗାମୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମାତାପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି ।

ଆସୁଛି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଥାଳ ଉଠା ନୀତି, ଚୟନ ହେଲେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା (ETV Bharat Odisha)

ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପିତାମାତା ଚୟନ:
ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟ ଗୁଡିକରେ ଅପରାହ୍ନରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତିମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

Thali Utha ritual for Sitalsasthi
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି (ETV Bharat Odisha)

ନନ୍ଦପଡା ବମବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ମାତା ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ବହୁ ଦିନରେ ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି । ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ସେହି ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି । ବର୍ତମାନ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏହି ଦେବ ବିବାହ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯାଉ । ମୋର 2ଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇ ସାରିଛି । ଏହା ସହ ମୋର ଭାଣିଜୀର କନ୍ୟାଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ।"

Thali Utha ritual for Sitalsasthi
ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି (ETV Bharat Odisha)

ମା' ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପେ ପାଇଲି: ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ସେହିପରି ଝାଡୁଆପଡା ଲୋକନାଥ ବାବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି କନ୍ୟାମାତା ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଜାବୀ ମହିଳା ପୁନମ ବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଜନ୍ମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସୁଛି l ମୋର 2ଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଝିଅଟିଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୋର ବହୁ ଦିନରେ ସ୍ବପ୍ନ ଥିଲା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କେବେ କନ୍ୟା ରୂପେ ପାଇବି ବୋଲି । ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ବପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି ।"

Dr. Tanmay Padhi and his wife
ଡକ୍ଟର ତନ୍ମୟ ପାଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ (ETV Bharat Odisha)

ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଧୁମଧାମ୍‌ରେ କରିବୁ: ଡକ୍ଟର ଦମ୍ପତି
ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଢାରାଜା ପାହାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟାପିତା ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣାଶୁଣା ଡକ୍ଟର ତନ୍ମୟ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଆମେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାରେ ଅଛୁ । ତେବେ ଏହି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ମିଶିକି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଧୂମଧାମ୍‌ରେ କରିବୁ । ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତା ହୋଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ l

ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପିତାମାତା ଚୟନ:
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ନନ୍ଦପଡା, ଝାଡୁଆପଡା, ମୁଦିପଡା, ଠାକୁରପଡା, ବଡ଼ ବଜାର, ବାଲିବନ୍ଧା, ବୁଢାରଜା, କୁମ୍ଭାର ପଡା, ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା ଆଦି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ନନ୍ଦପଡା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଶାସନ ଗାଁର ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର ଓ ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାଡୁଆପଡାର କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ ପାର୍କର ପଞ୍ଜାବୀ ଦମ୍ପତି ଜୟବିଜୟ ବେଦୀ ଓ ପୁନମ ବେଦୀ । ସେହିପରି ମୁଦିପଡାର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାରପଡାର ବ୍ରିଜେଶ ସୋନି, ସୁସ୍ମିତା ସୋନି । ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଦିପଡାର କୁଞ୍ଜବନ ପଟେଲ ଓ ଧରିତ୍ରୀ ପଟେଲ ।

Thali Utha ritual for Sitalsasthi in Balangir
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହିପରି ଭାବେ ବୁଢାରଜା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଏଥର ଏକ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣାଶୁଣା ସ୍କିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ତନ୍ମୟ ପାଢ଼ୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଣମିତା ପୂଜାରୀ ।

Thali Utha ritual for Sitalsasthi in Balangir
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପାଦିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଥାଳ ଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଝାଡୁଆପଡାର ଥାଳଉଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥାଳଉଠା ନୀତି:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆଜି ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ବେଶ୍ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ପାଇଁ କଳ୍ପିତ ମା' ବାପା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ଧୁମ୍‌ଧାମ୍‌ରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ବେଶ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମାତା ପିତା ଚୟନ:
ବଲାଙ୍ଗୀରର ସର୍ବ ପୁରାତନ ସାଂକୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବିଏସଏସ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ୩୮ ତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କଳ୍ପିତ ମାତା ପିତା ସ୍ଥିରକୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିକ୍ରାପଡା ନିବାସୀ ରାଜ କୁମାର ଖଟୁଆ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନମିତା ଖଟୁଆ ମହାଦେବଙ୍କ ମାତା ପିତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାତାପିତା ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ତେଲିଘୋଟପଡା ନିବାସୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ପୁରୋହିତ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଧର୍ମିଣୀ ରୁନୁ ପୁରୋହିତ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।

'ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ'
ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାତାପିତା ଜୟପ୍ରକାଶ ପୁରୋହିତ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୁନୁ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅନେକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରି ଆସିଛୁ । ହେଲେ ଏଥର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମାତା ପିତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରିବାର ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛୁ । ଆମର ନିଜ ବାହାଘରକୁ ଆଜି ୨୫ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ବୋଧେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ । ତେଣୁ ଆୟୋଜକ କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ।"


ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦମୟନ୍ତୀ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏଥର ବରପକ୍ଷ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୁଅ ଆକାରରେ ପାଇଛୁ । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅତି ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ।"

ସେହିପରି ଏବିଏସଏସ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ସଭାପତି ସମୀର ସହାଣୀ କହିଛନ୍ତି, "ଚଳିତ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆମର ୩୮ ତମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାର ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସ୍ଥାନୀୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ଥର ଆମର ଏହି ଆୟୋଜନ ଆହୁରି ଜାକ ଜମକ ଓ ରୀତି ନୀତିରେ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"

ଚଳିତବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଥାଳ ଉଠା ନୀତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଜୁନ ୧୮ ତାରିଖରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖ ସକାଳୁ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଓ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।

