ମନ ଜିଣୁଛି ଡଗ୍ ସୋ'; ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ରେଶମ, ଲମ୍ବା ବେଣୀ-ପୋନିଟେଲ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି
ଓଡ଼ିଶା କେନେଲ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଡଗ ସୋ'। 30ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର 300ରୁ ଅଧିକ କୁକୁର ଏହି ସୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ।
Published : December 20, 2025 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନାମ ତାର ରେଶମ, ଦେଖିବାକୁ ଅଧା ଧଳା ଅଧା ବ୍ରାଉନ, ଚେହେରା ତାର ଡଉଲ ଡାଉଲ... ନା ଯେମିତି ତାର ରୁମ ବି ସେମିତି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କରାଯାଇ ପୋନିଟେଲ କରାଯାଇଛି । ସେଥିରେ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ । ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏହା ରୁମ ନୁହଁ ଚୁଟି । ଏମିତି ଲୁକ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡଗ ସୋ'କୁ ଆସିଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ରିଡର ଏହି କୁକୁର। ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟ ବ୍ରିଡ଼କୁ ପଛେରେ ପକାଇ ପାଇଛି ଟ୍ରଫି। ଏହି ରେଶମ କୁକୁର ଅନେକ ଟ୍ରଫି ପାଇଥିବା ତାର ମାଲିକ ଶୋଫିଆ କହିଛନ୍ତି।
ଡଗ୍ ସୋ'ରେ 30ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର:
ଓଡ଼ିଶା କେନେଲ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଡଗ ସୋ'। 30ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର 300ରୁ ଅଧିକ କୁକୁର ଏହି ସୋ'ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଡଗ୍ ଗୁଡିକକୁ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ସଜାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଶଣ ପାଲଟିଛି ରେଶମ କୁକୁର । ଏହା ଥାଇଲାଣ୍ଡର ବ୍ରିଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି କୋଲକାତାର ଶୋଫିଆ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆସିଛିି । କେବଳ ରେଶମ ନୁହେଁ ସେହି ପ୍ରଜାତିର ଆଉ ଏକ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ଯାହାର ମୁଣ୍ଡରେ 3ରୁ 4ଟି ବେଣି କରାଯାଇଛି ଓ ରବରରେ ବନ୍ଧାଯାଇଛି । ଏହି ସୋ' ରେ ସବୁଠୁ କୁନି ଡଗ ହେଉଛି ଟୟେ ପୋମେରାନିଆନ୍ । ଏହି କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଖେଳନା ପରି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜୀବନ୍ତ କୁକୁର। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଛି ।
ଡଗ ସୋ' ରେ କେବଳ ବିଦେଶୀ ବ୍ରିଡ୍ ନୁହେଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଡ୍ ନିଜର କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ମୁଧଲ ହାଉଣ୍ଡ ସୋ'ର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି । ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଖୁବ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ ବହୁତ ଦୃତଗାମୀ ଥିବାରୁ ଏହି କୁକୁରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବେ ମୁଧଲ ହାଉଣ୍ଡ କୁକୁରକୁ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତର ଦୁଇଟି ବ୍ରିଡ଼କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡି଼ଶା କେନାଲ କ୍ଲବ। ଏହି ଶୋରେ 30 ଟି ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଇଣ୍ଡୋର, ଜାମସେଦପୁର କୋଲକତା ପରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 300 ରୁ ଅଧିକ କୁକୁର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ଆଜି ଅଲ ବ୍ରିଡ଼ ଶୋ ସହ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ କୁକୁର ସେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି।
ଏପଟେ ଓଡି଼ଶା କେନେଲ କ୍ଳବର ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି 300 କୁକୁର ସମେତ 30 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ ଇନ୍ଦୋର ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି କୁକୁର ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ କୁକୁର ପ୍ରତି ବଢୁଛି । କେବଳ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଡ଼କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ, ବିଶେଷ କରି କୁକୁର ମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ । ଯେଉଁ କୁକୁର ମାନେ ଚୟନ ହେବେ ସେମାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲରୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ୍; ଅବସାଦରୁ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର