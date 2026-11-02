ବନ୍ୟାରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆସିକା କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ; ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ
କପଡା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ପୋଷାକପତ୍ର ଅଧିକମାତ୍ରାରେ ଦୋକାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : November 2, 2026 at 6:25 PM IST
ଗଞ୍ଜାମ: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । ଘର ଉଜାଡି ଦେଇଛି, ଫସଲ ଧୋଇ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି କ୍ଷତିରେ ପଡିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ । ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷାରେ ଆସିକା ସହର ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଥିଲା । ଏପରିକି ବନ୍ୟାପାଣି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ବନ୍ୟା ପାଣି ବିିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଥିହା ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଛୋଟ ବଡ ବେପାରୀ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ । କପଡା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ପୋଷାକପତ୍ର ଅଧିକମାତ୍ରାରେ ଦୋକାନରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ଦୋକାନ ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତେଣୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ । ଏହାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ... ।
ବନ୍ୟା ଯାଇଛି ହେଲେ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଲିଭିନି
ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଧିରେ ଧିରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତାର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଲିଭିନି । ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆସିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଡ଼ ନଦୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆସିକା ସହରରେ । ଏତେ ମାତ୍ରାର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ ଯେ ପୁରା ସହର ଏକପ୍ରକାର ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଦୀର୍ଘ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହିବା ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି ।
କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ
ଦୋକାନର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯୋତା ବ୍ୟବସାୟୀ । ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପୋଷାକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ଯୋତା ଆଦି ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ସେ ସବୁ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଣୁ ଭିଜିଯାଇଥିବା କପଡ଼ା ହେଉ ବା ଦାମୀ ଯୋତା.. ମାତ୍ର ୧୦ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି ବେପାରୀ ।
ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପାଞ୍ଚ ଶହ ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ମାତ୍ର ୪୦ ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଭଳି ବିକ୍ରିକୁ ଦେଖି ଆସିକା ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ବନ୍ୟାଜଳରେ ଓଦା ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଦରରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି।
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ପୋଷାକକୁ ସେମାନଙ୍କ ୭୦୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୪୦ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେପାରୀ । ଏହାକୁ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆସ୍କା ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। କେବଳ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଜୋତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ କହିବା କଥା, 400 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 40 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି । ପଙ୍କ କାଦୁଅ ହୋଇ ଯାଇଛି । ଏହାକୁ ଘରେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ । ତଥାପି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ନେଇ ଯାଉଛୁ ।
ଆସିକାବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଚଳିତ ବନ୍ୟା 1990 ମସିହାର ବନ୍ୟାକୁ ବଳିଯାଇଛି। ଆସିକାରେ ବହି ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଜରାତି ଦୋକାନ, କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଞ୍ଜାମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ମୁରାସୁ: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଚେନ୍ନାଇରେ 11 ବିମାନ ବାତିଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଇଛି ରାସ୍ତା, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ