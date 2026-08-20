ETV Bharat / state

ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ- ବାଳକୃଷ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚି

textbook error BJD Demands resignation of Education Minister phulbani
ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 20, 2026 at 8:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଫୁଲବାଣୀ: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ କନ୍ଧମାଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃ ବୃନ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଦେଇ ବିଶାଳ ରାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ | ବିଜେଡିର ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସଂଗଠନର କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ।

ବହି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି; ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା (Etv Bharat)


ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କନ୍ଧମାଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।


ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ସହ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହା କେବଳ ସାଧାରଣ ପ୍ରୁଫ୍ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ପିଲାଙ୍କ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ବିଷୟ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଓ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଥିଲା । ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉଠାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ



ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ... ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ Gen Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ

TAGGED:

ବିଜେଡି
RESIGNATION OF EDUCATION MINISTER
BJD RALLY
BJD RALLY PHULBANI
TEXTBOOK ERROR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.