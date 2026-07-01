ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି

ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

text book error issue Students will get new books without errors
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି; ସୂଚନା ଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମାଳମାଳ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତଥ୍ୟଗତ ଓ ମୁଦ୍ରଣଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ମହଲ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ପୁନର୍ବାର ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆଜି(ବୁଧବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବ ଏନ୍. ତିରୁମାଳା ନାଏକ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।


ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଣା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧିତ ଓ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଗଠିତ କମିଟି ସହ ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ। କେବଳ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସୀମିତ ନରହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯିବ। ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ, ଗବେଷକ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ସେହି ମତାମତ ଆଧାରରେ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ସୂଚନାଥାଉ କି, ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପ୍ରକାଶିତ କିଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଇତିହାସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ମାନଚିତ୍ର, ତାରିଖ ଓ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସରକାର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଆଶ୍ୱାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ବହି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ ଛପାଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ତ୍ରୁଟି ନରହୁ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଠିକ୍, ପ୍ରମାଣିକ ଓ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି; ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ବିରୋଧୀ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବନି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବହି, ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯିବ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତକ'- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ

TAGGED:

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ବହି
TEXTBOOK ERROR ODISHA
SCERT
ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ବହି ତ୍ରୁଟି
TEXT BOOK ERROR ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.