ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଅବଧି; ୨୦୨୮ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ TET ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 24, 2026 at 1:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (Teacher Eligibility Test) ବା TET ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର । TET ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ସମୟସୀମାକୁ ୨ ବର୍ଷରୁ ବଢ଼ାଇ ୩ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଫଳରେ TET ପାସ୍ କରିନଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବେ ୨୦୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ:
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ TET ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ TET ପାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆସ୍ୱସ୍ତି:
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି । ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ TET ପାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
TET ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକପଟେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ନୂତନ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ TET ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ।
ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ୨୮ରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTET ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଛି । ଜୁଲାଇ ୫ ତାରିଖରେ OTET ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୯ ଟାରୁ ୧୧ ଟା ୩୦ ପେପର-୧, ଅପରାହ୍ନ ୨ ଟାରୁ ୪ ଟା ୩୦ ପେପର-୨ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ଆଉଥରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମନା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବନି RI, ଅମିନ ଓ OTET ପରୀକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର