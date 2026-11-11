ETV Bharat / state

ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ତିନି ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ

କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

Terrorist attack in Kulgam Jammu and Kashmir 3 CRPF personnel injured
ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ତିନି ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2026 at 3:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କୁଲଗାମ(ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ CRPF ଦଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ତିନି ଜଣ CRPF ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:15 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ​​ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ CRPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । CRPF ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି....

TAGGED:

KULGAM TERROR ATTACK
KASHMIR TERROR ATTACK
ATTACK ON CRPF
କୁଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ
ସିଆରପିଏଫ ଆକ୍ରମଣ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.