ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ: ତିନି ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ
କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ତିନି ଜଣ ସିଆରପିଏଫ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
Published : November 11, 2026 at 3:24 PM IST
କୁଲଗାମ(ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର): କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ CRPF ଦଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଳିଚାଳନାରେ ତିନି ଜଣ CRPF ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
Two Central Reserve Police Force (CRPF) personnel were injured after unidentified motorcycle-borne assailants opened fire on security personnel deployed at a naka in Kulgam district of Jammu and Kashmir this afternoon. The incident took place at around 2.15 pm when the assailants fired at the CRPF personnel before fleeing the spot. The injured personnel were shifted to a hospital in Anantnag district for treatment: CRPF— ANI (@ANI) November 11, 2026
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ନିୟୋଜିତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ । ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ (CRPF) କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଘଟଣାଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2:15 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ CRPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । CRPF ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନନ୍ତନାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି....