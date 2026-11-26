ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ; ଘର ଆଗରେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପିନେଲେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାସନ୍ତି କରଙ୍କ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 26, 2026 at 5:47 PM IST
Terror of robbers in the capital, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଝାମ୍ପିନେଇଛନ୍ତି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଲୁଟେରା । ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମିଖାଲ ଦେବରାଜ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାସନ୍ତି କରଙ୍କ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ପିନେଇଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଏତଲା କ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ତେବେ ଲୁଟେରାଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଛା କରି ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଲୁଟର ଶିକାର ବାସନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଟା ୩୦ ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଘରର ଜରୁରୀ କାମ ଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ବମିଖାଲ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେ ସ୍କୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପାଖକୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲା । ନିକଟରେ ବାଇକ ରଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିଆହୋଇଥିଲା । ଲୁଟ୍ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟ ବାଇକ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଘର ପାଖରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସେ ଟଙ୍କା ହରାଇ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ବଡ଼ ପରିମାଣର ଡ୍ରଗ୍ସ ଠାବ, ୩୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୪ ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନିବେଶ ନାଁରେ ୨୯.୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ; ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ସମେତ ୩ ଗିରଫ୍
ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି. ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଓ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲୁଟେରାଦ୍ୱୟ ଧରାପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଆଇଆଇସି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର