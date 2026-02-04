ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ ଅଳଙ୍କାର
ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ଅପରାଧୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବୟସ୍କା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭୋର ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଲୁଟର ଶିକାର ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ଇନ୍ଦୁମତି ବଳବନ୍ତରାୟ । ଘଟଣା ପରେ ଇନ୍ଦୁମତିିଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ବନ୍ଧୁକଟି ଅସଲି ନା ନକଲି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ।
ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖି ଟାର୍ଗେଟ୍
ଲୁଟର ଶିିକାର ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ସେ ବୁଧବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା 30 ବେଳେ ଉଠିଥିଲେ । ପରେ ବାଡିରେ ଫୁଲ ତୋଳି ଘରକୁ ଯାଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଝାଡୁ କରିିଥିଲେ । 5ଟା 30 ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କଟିଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଇନ୍ଦୁମତି ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଝାଡୁ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ ପଡୋଶୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟରେ ପରେ ସେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏକା ଥିବାବେଳେ ବାଡିପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହଠାତ୍ ଲୁଟେରା ଜଣକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ।"
ସୁନା କାନ ଫୁଲ ସହ ଇମିଟେସନ୍ ଚୁଡି ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ
ଲୁଟେରା ଜଣକ ଇନ୍ଦୁମତିିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ ଭୟଭୀତ କରି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା କାନଫୁଲକୁ କାଢି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ପିନ୍ଧିଥବା ଚୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲୁଟେରା କହିଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ଇମିଟେସନ୍ ଚୁଡି ବୋଲି ଇନ୍ଦୁମତି କହିିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଛି ଶୁଣି ନ ଥିଲେ । ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ କହି ଲୁଟେରା ଜଣକ ବନ୍ଧୁକକୁ ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କ ଅଧିକ ନିକଟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଇନ୍ଦୁମତି ତାଙ୍କ ଚୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଭୟରେ ଥରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ପିଠିକୁ ଆଉଁଶି ଦେଇ ବାଡିପଟ ଅନ୍ଧାର ବାଟ ଦେଇ ଦୌଡି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଇନ୍ଦୁମତିି ମାନସିକ ଭାବେ ଆଘାାତ ପାଇବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସିସିଟିିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ
ଏନେଇ ଇନ୍ଦୁମତିିଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ବଳବନ୍ତରାୟ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ଲୁଟ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରଯାଇ ଆପରଧିକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ସହ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି" ବୋଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ।
