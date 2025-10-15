ETV Bharat / state

ଜମୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା, ଅଢେଇ ଲକ୍ଷର ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଖାଣୁଛି ନବକଳେବର କାହାଣୀ

ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 'ମୃତ୍ତିକା'- ୨୦୨୫” । ଶିଳ୍ପୀ ସରୋଜ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ତିଆରି ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ।

TERRACOTTA EXHIBITION BHUBANESWAR
TERRACOTTA EXHIBITION BHUBANESWAR (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଜମୁଛି ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । ଏହି ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଛି ଟେରାକୋଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଅଢେଇ ଲକ୍ଷର ରଥ ବଖାଣୁଛି ନବକଳେବର କାହାଣୀ । ମାଟିରୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସରୋଜ କୁମାର । ୨୫ ବର୍ଷ ହେବ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସେ ।

terracotta exhibition murtika 2025 (ETV Bharat odisha)

ମାଟିର ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଖାଣୁଛି ନବକେଳବର କାହାଣୀ:

ମାଟିରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ପ୍ରତିଭାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବଖାଣୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗାଥା, କହୁଛି ନବକଳେବର କାହାଣୀ । ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବରର କାହାଣୀ ସହ ବ୍ରହ୍ମ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଦାରୁ ସନ୍ଧାନର କାହାଣୀ କଣ ଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ସ୍ଵୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରଥ ଚକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥର ପ୍ରତି କୋଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନବକଳେବରର ଅକୁହା ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ମାଟିରେ ନିଜ ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରିର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ଯାଦୁଗରୀରେ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶିଳ୍ପୀ ସରୋଜ କୁମାର।

terracotta exhibition murtika 2025
terracotta exhibition murtika 2025 (Etv Bharat Odisha)

ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ:

ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୬ ରୁ ୭ ମାସ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ସରୋଜ କୁମାର । ଏହି ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତିର ଦାମ ରହିଛି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ । ଆଉ ସରୋଜଙ୍କ ଟେରାକୋଟାର ଏହି ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀର ଏହି ପ୍ରତିଭା ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଯିଏ ଯାଉଛି ଘଡ଼ିଏ ଛିଡା ହୋଇ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ନଡ଼ିଘୋଷ ରଥକୁ ଦେଖି ରହୁଛି । ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସରେ ନିଆରା କରି ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଆଉ ଆଧୁନିକତାର ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆଜିର ପିଢିଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀ ମାଟିର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।

terracotta exhibition murtika 2025
terracotta exhibition murtika 2025 (Etv Bharat Odisha)

କଣ କୁହନ୍ତି କାରିଗର ସରୋଜ କୁମାର:

ଟେରାକୋଟା କାରିଗରୀକୁ ନେଇ ସରୋଜ କୁହନ୍ତି," ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ରହିପାରେ । ଏହା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କଳା । ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ଏବେସୁଦ୍ଧା ମାଟିରୁ ବାହାରୁଛି । ମାଟିରୁ କେବଳ ଦୀପ ନୁହେଁ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିବ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନିଆରା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୋର ଏ ପ୍ରୟାସ । ଯାହା ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଆଉ ଏହି କଳାକୃତୀକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ମତେ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏହା ମୋ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛି । ମାଟି ସହ ଜଡିତ ମୋ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦିଶା ଦେଇଛି ।"

terracotta exhibition murtika 2025
terracotta exhibition murtika 2025 (Etv Bharat Odisha)
terracotta exhibition murtika 2025
terracotta exhibition murtika 2025 (Etv Bharat Odisha)
terracotta exhibition murtika 2025
terracotta exhibition murtika 2025 (Etv Bharat Odisha)

terracotta exhibition murtika 2025
terracotta exhibition murtika 2025 (Etv Bharat Odisha)


ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା:
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଜମୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା । ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳା ୧୯ ତାରିଖ ଯାଇ ଚାଲିବ । ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋପ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମେଳା ମୂର୍ତ୍ତିକା କଳାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଛି । ଏହି ମେଳା କୁମ୍ଭାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ରାହା ଦେଖାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ କହିଛନ୍ତିି," ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟର କାରିଗରୀ କୌଶଳୀ ସହ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ବେଶ୍ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ।" ଏହି ମେଳାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ।

terracotta exhibition murtika 2025
terracotta exhibition murtika 2025 (Etv Bharat Odisha)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

