ଜମୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା, ଅଢେଇ ଲକ୍ଷର ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଖାଣୁଛି ନବକଳେବର କାହାଣୀ
ରାଜଧାନୀରେ ଚାଲିଛି ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ 'ମୃତ୍ତିକା'- ୨୦୨୫” । ଶିଳ୍ପୀ ସରୋଜ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରେ ତିଆରି ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଜମୁଛି ବାର୍ଷିକ ଟେରାକୋଟା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ । ଏହି ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ସାଜିଛି ଟେରାକୋଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଅଢେଇ ଲକ୍ଷର ରଥ ବଖାଣୁଛି ନବକଳେବର କାହାଣୀ । ମାଟିରୁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସରୋଜ କୁମାର । ୨୫ ବର୍ଷ ହେବ ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସେ ।
ମାଟିର ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଖାଣୁଛି ନବକେଳବର କାହାଣୀ:
ମାଟିରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ । ପ୍ରତିଭାର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବଖାଣୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗାଥା, କହୁଛି ନବକଳେବର କାହାଣୀ । ୮ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବରର କାହାଣୀ ସହ ବ୍ରହ୍ମ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଦାରୁ ସନ୍ଧାନର କାହାଣୀ କଣ ଥାଏ ସେ ସବୁକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି । ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ସ୍ଵୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି । ରଥ ଚକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥର ପ୍ରତି କୋଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ନବକଳେବରର ଅକୁହା ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ମାଟିରେ ନିଜ ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରିର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ଯାଦୁଗରୀରେ ଏହାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଶିଳ୍ପୀ ସରୋଜ କୁମାର।
ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ:
ଏହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୬ ରୁ ୭ ମାସ ଲାଗିଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର ସରୋଜ କୁମାର । ଏହି ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତିର ଦାମ ରହିଛି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ । ଆଉ ସରୋଜଙ୍କ ଟେରାକୋଟାର ଏହି ସୁକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀର ଏହି ପ୍ରତିଭା ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳାରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଯିଏ ଯାଉଛି ଘଡ଼ିଏ ଛିଡା ହୋଇ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ନଡ଼ିଘୋଷ ରଥକୁ ଦେଖି ରହୁଛି । ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସରେ ନିଆରା କରି ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ । ଆଉ ଆଧୁନିକତାର ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଆଜିର ପିଢିଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନେକ ଅକୁହା କାହାଣୀ ମାଟିର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
କଣ କୁହନ୍ତି କାରିଗର ସରୋଜ କୁମାର:
ଟେରାକୋଟା କାରିଗରୀକୁ ନେଇ ସରୋଜ କୁହନ୍ତି," ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ରହିପାରେ । ଏହା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କଳା । ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରେ ମାଟିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ଏବେସୁଦ୍ଧା ମାଟିରୁ ବାହାରୁଛି । ମାଟିରୁ କେବଳ ଦୀପ ନୁହେଁ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇପାରିବ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏକ ନିଆରା କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ । ଏହାକୁ ନେଇ ମୋର ଏ ପ୍ରୟାସ । ଯାହା ମେଳାକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଆଉ ଏହି କଳାକୃତୀକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଭଲପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ମତେ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏହା ମୋ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛି । ମାଟି ସହ ଜଡିତ ମୋ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦିଶା ଦେଇଛି ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜମୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା:
ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଆରେ ଜମୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିକା ମେଳା । ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମେଳା ୧୯ ତାରିଖ ଯାଇ ଚାଲିବ । ଦିନକୁ ଦିନ ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ମାଟି ତିଆରି ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋପ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମେଳା ମୂର୍ତ୍ତିକା କଳାର ଏକ ନିଦର୍ଶନ ପାଲଟିଛି । ଏହି ମେଳା କୁମ୍ଭାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ରାହା ଦେଖାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଟେରାକୋଟା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀ କହିଛନ୍ତିି," ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୋଟର କାରିଗରୀ କୌଶଳୀ ସହ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ବେଶ୍ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ।" ଏହି ମେଳାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ।
