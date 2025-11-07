କଳାକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ, ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ
ମାଟିରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଖୁଣତାର ସହ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ । ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବାକୁ ଏଗୁଡିକୁ କିଣିନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।
Published : November 7, 2025 at 11:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଥା କହୁଛି ମାଟିର କଳାକୃତି । ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ବଖାଣୁଛି କାନ୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟ । ରଥଯାତ୍ରା, ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମାଟିରେ ବେଶ ନିଖୁଣତାର ସହ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ମାଟିରେ କେତେବେଳେ ନଦୀ ନାଳ ତ କେବେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଓ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆକୃତିର ବଡ ବଡ଼ ଫାଉଣ୍ଟେନ, ବଡ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏମିତି କେତେ କଣ... ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି, ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବାକୁ ହେଉ ଅବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଗୁଡିକୁ କିଣିନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଦିନ ଥିଲା ମାଟିର ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଟେରାକୋଟା ।
ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲି । ବୟସ ପାଖାପାଖି 48 ବର୍ଷ, ଘର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବରର କପିଳେଶ୍ଵର କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ । ସେ ଜଣେ ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସିଡାକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଶା ଓ ପେଶା ଭାବେ ଆପଣାଇନେଇଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ନିଜ କଳାରେ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଟି ଉପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାଟି କାମ ।
ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, " 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟି କାମ କରୁଛି । ଏବେ ଟିକିଏ ମାଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ମ୍ୟୁରାଲ, ଓ୍ବାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ, ମୂର୍ତ୍ତି, ପର୍ଟ, ବାଓ୍ବଲ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛି । ଲୋକେ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ମୁଁ ମାଟିର କଳାକୃତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ । ଯେମିତିକି ରଥଯାତ୍ରା , ବୋଇତବନ୍ଦାଣ । "
ଓଡିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେକେହିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୱାଲ ମ୍ୟୁରାଲ ବା କାନ୍ଥରେ ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ରହିଥିଵା ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କଳାକୃତିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ କଳାକୃତି ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିନୀରେ ଭାଗନେଇ ଏହିସବୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସାଧାରଣତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବଡ କଳାକୃତି ବନାଇବା ସହିତ ମାଟି ଟୋରାକୋଟା କାମ ଗୁଡିକର ଦାମ ଅଧିକ ରହିଛି । ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, " ମ୍ୟୁରାଲ ଆର୍ଟକୁ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହିସାବରେ 900ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଓ୍ବାଟର ଫାଇଣ୍ଟେନ 3 ହଜାରରୁ 10 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଟୋରାକୋଟାକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ 4ରୁ 5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ହୋଇଛି । ରୋଷେଇ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଅର୍ଡର ରହିଥିବାରୁ ଦିନ ସାରା କାମ କରିବାକୁ ପଢୁଛି । "
ବଢୁଛି ଟୋରାକୋଟାର ଚାହିଦା:
ଓଡି଼ଶା ଏବେ ଟୋରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାହିଦା ଧିରେ ଧିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏପରିକି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲି ।
ଏନେଇ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ଆଉ କେହି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ୩ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏହି କାମରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ତେବେ ସେମାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି । ଆଶା କରୁଛି ଜଣେ କିଏ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି । କାରଣ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, କେବଳ କାରିଗର ଆବଶ୍ୟକ । ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ କଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତି ପିଢି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ । ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ଟେରାକୋଟା କାମକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବି ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ଯ । "
ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଟିର ବ୍ୟହହାରକୁ ବଢାଇବ ବୋଲି ଆଶା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର