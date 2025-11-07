ETV Bharat / state

କଳାକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ, ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁ

ମାଟିରେ ରଥଯାତ୍ରା, ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନିଖୁଣତାର ସହ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ । ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବାକୁ ଏଗୁଡିକୁ କିଣିନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ।

terracotta artist sanjay muduli creates odishas heritage and culture through clay art in bhubaneswar
terracotta artist sanjay muduli creates odishas heritage and culture through clay art in bhubaneswar (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 11:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: କଥା କହୁଛି ମାଟିର କଳାକୃତି । ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ବଖାଣୁଛି କାନ୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟ । ରଥଯାତ୍ରା, ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମାଟିରେ ବେଶ ନିଖୁଣତାର ସହ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ ମାଟିରେ କେତେବେଳେ ନଦୀ ନାଳ ତ କେବେ ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଓ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆକୃତିର ବଡ ବଡ଼ ଫାଉଣ୍ଟେନ, ବଡ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଏମିତି କେତେ କଣ... ମାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି, ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢାଇବାକୁ ହେଉ ଅବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଗୁଡିକୁ କିଣିନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । ଦିନ ଥିଲା ମାଟିର ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଟେରାକୋଟା ।

TERRACOTTA ARTIST SANJAY MUDULI (ETV BHARAT ODISHA)
କିଏ ସେହି ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ?


ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲି । ବୟସ ପାଖାପାଖି 48 ବର୍ଷ, ଘର ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବରର କପିଳେଶ୍ଵର କୁମ୍ଭାର ସାହିରେ । ସେ ଜଣେ ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସିଡାକରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଏହାକୁ ନିଶା ଓ ପେଶା ଭାବେ ଆପଣାଇନେଇଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ନିଜ କଳାରେ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଟି ଉପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମାଟି କାମ ।

ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟ
ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, " 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟି କାମ କରୁଛି । ଏବେ ଟିକିଏ ମାଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ମ୍ୟୁରାଲ, ଓ୍ବାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ, ମୂର୍ତ୍ତି, ପର୍ଟ, ବାଓ୍ବଲ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛି । ଲୋକେ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ମୁଁ ମାଟିର କଳାକୃତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ । ଯେମିତିକି ରଥଯାତ୍ରା , ବୋଇତବନ୍ଦାଣ । "

ମାଟିରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ
ମାଟିରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ (ETV BHARAT ODISHA)


ଓଡିଶା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ:


ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମନ୍ଦିରକୁ ଓ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ। ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେକେହିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୱାଲ ମ୍ୟୁରାଲ ବା କାନ୍ଥରେ ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀର ରହିଥିଵା ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ କଳାକୃତିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣ ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ କଳାକୃତି ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିନୀରେ ଭାଗନେଇ ଏହିସବୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ।

କଳାକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ
କଳାକୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ-ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ (ETV BHARAT ODISHA)
ଆର୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ?
ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି
ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି (ETV BHARAT ODISHA)

ସାଧାରଣତ ଭାବରେ ଛୋଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବଡ କଳାକୃତି ବନାଇବା ସହିତ ମାଟି ଟୋରାକୋଟା କାମ ଗୁଡିକର ଦାମ ଅଧିକ ରହିଛି । ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, " ମ୍ୟୁରାଲ ଆର୍ଟକୁ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ହିସାବରେ 900ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଓ୍ବାଟର ଫାଇଣ୍ଟେନ 3 ହଜାରରୁ 10 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଟୋରାକୋଟାକୁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ 4ରୁ 5 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେପାର ହୋଇଛି । ରୋଷେଇ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଅଧିକ ଅର୍ଡର ରହିଥିବାରୁ ଦିନ ସାରା କାମ କରିବାକୁ ପଢୁଛି । "

ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ବଖାଣୁଛି କାନ୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟ
ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟ ବଖାଣୁଛି କାନ୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟ (ETV BHARAT ODISHA)



ବଢୁଛି ଟୋରାକୋଟାର ଚାହିଦା:

ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି
ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି (ETV BHARAT ODISHA)


ଓଡି଼ଶା ଏବେ ଟୋରାକୋଟା ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାହିଦା ଧିରେ ଧିରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏପରିକି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡିଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲି ।

ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ
ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ (ETV BHARAT ODISHA)
ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ କିଭଳି ବଞ୍ଚାଇବେ?
ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ
ମାଟିରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)


ଏନେଇ ସଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ଆଉ କେହି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ୩ ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏହି କାମରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି ତେବେ ସେମାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବି । ଆଶା କରୁଛି ଜଣେ କିଏ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି । କାରଣ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, କେବଳ କାରିଗର ଆବଶ୍ୟକ । ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ କଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମାଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି । ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତି ପିଢି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ । ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି । ଟେରାକୋଟା କାମକୁ କିପରି ଆଗକୁ ନେବି ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କିପରି ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ଯ । "

କଳାକୃତି ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି
କଳାକୃତି ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି (ETV BHARAT ODISHA)
ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି, "ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ କରିଆସୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଚାହିଦା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକାର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି କାରିଗର ଭାବରେ ରହିଗଲି । ମାଟି କଳା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟିଏ ଆସି କୁହେ ଏହି କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ସେହି ସମୟରେ କଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ ।"
ମାଟିରେ ତିଆରି ଫୁଲଦାନୀ
ମାଟିରେ ତିଆରି ଫୁଲଦାନୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ମାଟିର ଫାଉଣ୍ଟେନ
ମାଟିର ଫାଉଣ୍ଟେନ (ETV BHARAT ODISHA)
ୱାଲ ମ୍ୟୁରାଲରେ ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟ
ୱାଲ ମ୍ୟୁରାଲରେ ବୋଇତବନ୍ଦାଣ ଦୃଶ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)
ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି
ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଟୋରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୟ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଟିର ବ୍ୟହହାରକୁ ବଢାଇବ ବୋଲି ଆଶା ।

ୱାଲ ମ୍ୟୁରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି
ୱାଲ ମ୍ୟୁରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମୁଦୁଲି (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଲା ଟେରାକୋଟା, ମାଟି କପ୍‌ର ବଢୁଛି ଚାହିଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସହରରେ ବଢ଼ୁଛି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆଦର, ଚାହିଦାରେ ଆକ୍ବାଗାର୍ଡ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA CULTURE IN CLAY ART
TERRACOTTA ARTIST SANJAY MUDULI
TERRACOTTA WATER FOUNTAIN
ODISHA TERRACOTTA WORK
TERRACOTTA WORK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ମନରୁ ଲିଭିନି 1999 ମହାବାତ୍ୟା: 26 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, 300 କିମି ବେଗରେ ପବନ, କୁଢ଼କୁଢ଼ ମୃତଦେହ...

ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍‌ ଥେରାପି, କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନସର ରୋଗୀ

ପାଣିକୁ ସାଥୀ କରିଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ରଘୁନାଥ,  ଓ୍ୱାଟର କଲର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ

କ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି ହରପ୍ରିୟା, କେଶଦାନ କରି ସାଜିଛନ୍ତି ହେୟାର୍ କୁଇନ୍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.