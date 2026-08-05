ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟଣା; ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି
କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ରଞ୍ଜନ ରଥ
Published : August 5, 2026 at 5:49 PM IST
ରାୟଗଡା: ଜିଲ୍ଲାର କୋଲନରା ବ୍ଲକ ରିଭଲକଣା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ର କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପିଟିବା ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଉତ୍ତମ କୁମାର ସାହୁ, ଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଓ ଅସୀମା ରାଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପୋଲିସ ଟିମ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ନିକଟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ଦଶମ ଛାତ୍ରମାନେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରେଇବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଳା ମିଣିଆକା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ପଛୁଆବର୍ଗ ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ (ମଙ୍ଗଳ) ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଗତକାଲି ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନେ କନିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପିଟିବା ଭଳି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ରିଭଲକଣା ହାଇସ୍କୁଲର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ୯ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ବାଡିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ୨ଦିନ ତଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ନଡିଆ ବାହୁଙ୍ଗା ଓ ବାଡ଼ିରେ ନିର୍ଧୁମ୍ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲ ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର କିଛି ଛାତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସହପାଠୀ ମିଶି ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହଷ୍ଟେଲ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଅମାନବୀୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲ ଦାୟିତ୍ବରେ ରହିଥିବା ଡମ୍ବରୁଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ସହ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣା ସଂପର୍କରେ ଖବର ପାଇ କୋଲନରା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ମୁଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଆଜି ପୋଲିସ ଟିମ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୭ ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଚାରି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଫେରାଇ ଆଣିଥିବାବେଳେ ୩ ଛାତ୍ର ଏଵେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ! ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା