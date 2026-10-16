ଶିକ୍ଷକ ଦାବିରେ ଉତ୍ତେଜନା: ଭୋଳେଶ୍ବର ଧଳ ହାଇସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଳେଶ୍ବର ଧଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : October 16, 2026 at 9:38 PM IST
Students stage protest for teacher, ଢେଙ୍କାନାଳ: ସ୍କୁଲର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡେପ୍ୟୁଟେସନ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ । ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୋଳେଶ୍ବର ଧଳ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡେପୁଟେସନରେ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯାହାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ଶିକ୍ଷକକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏହି ଆଦୋଳନରେ ସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡେପ୍ୟୁଟେସନ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରୀ ଲିପ୍ସା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି,"ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ବାତିଲ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ପଳରେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ l ଯେପର୍ଯନ୍ତ ବଦଳି ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠାରେ ବସି ରହିବୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି l
ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଡେପ୍ୟୁଟେସନ ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାବିକରି ସ୍କୁଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତୁଷାର ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି,"ଏହି ସ୍କୁଲ ବହୁ ପୁରାତନ l ଆମ ସ୍କୁଲର ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ l ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନ୍ନରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରି ଦିଆଯାଉଛି l ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି l ସ୍କୁଲରେ ୪୫୦ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି l ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ l"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢେଇ, ଭୋଟ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ ସରଗରମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଉତ୍ତେଜନା: ‘WHY I STAND FOR’ ମିଟିଂରେ ବିସିଜେଡି-ଏବିଭିପି ମୁହାଁମୁହିଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ