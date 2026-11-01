ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା; କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ
Sora Post Mortem Tension ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ।
Published : November 1, 2026 at 5:29 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର (ସୋର): ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା । ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ରାତିରେ ଏକ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ନୃତ୍ୟ କଳାକାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସିମୁଳିଆରୁ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାର କର୍ମଚାରୀ ସୋର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ :
ଏନେଇ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ନିରଞ୍ଜନ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କାମ କରେ । ମୁଁ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ । ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିଥାଏ । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି । ଏହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ?"ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଠେଲାପେଲା ଓ ଟଣାଓଟରା କରିଥିଲେ । ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଏପରିକି ମୋତେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରି ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସେସବୁ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଜରି, ଜାର୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି । କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳେ ନାହିଁ । ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ତେଣୁ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ।’
ସଫେଇ ରଖିଲେ ପୀୟୂଷ...
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ପୀୟୂଷ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି,"ସେଭଳି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ଜଣେ ଯୁବ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲୁ। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆମର କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ମୃତଦେହକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବୁ ? ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ୍ । ଆଉ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୁଲ୍।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନିଆଳୀ ଯୁବନେତା ଗିରଫକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ଦେଲେ ବିଧାୟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ହିଟ୍-ଆଣ୍ଡ-ରନ୍; କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ୨ ମୃତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର