ଥାନା ପରିସରରେ ଆଇନ୍ ହାତକୁ ନେଲେ ଲୋକେ, କାର୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼

କାର୍ ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପିଟାମରା । ପୋଲିସ ସାଜିଲା ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା

Tension in police station premises, car smashed in presence of police and driver brutally beaten up
ଥାନା ପରିସରରେ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 2:02 PM IST

BARIPADA POLICE STATION TENSION, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରେ ଦେଖବାକୁ ମିଳିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ବଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି । ଏପରିକି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି । ଥାନା ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । ଜଣେ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ପିଟିବା ସହ ଥାନା ପରିସରରେ କାର୍ କୁ ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ଲୋକେ ।

ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥାନା ପରିସରକୁ ଏକପ୍ରକାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର କରି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।


ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ କିଛି ଯୁବକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ କାର୍ ଯୋଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଡ଼ାଅସ୍ତିଆ ଛକ ନିକଟରେ ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆଶଙ୍କା କରି କାର୍ ଚାଳକ କୌଣସିମତେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାକାର କିଛି ଯୁବକ ୪ଟି ବାଇକରେ କାରକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ । ବାରିପଦା ସହରର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କାର ଅଟକାଇବା ସହ ଚାଳକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଜୀବନ ବିକଳରେ ଚାଳକ ଜଣକ କାରକୁ ନେଇ ଥାନା ଭିତରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ । ଥାନା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରିବେ ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ । ହେଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଡର ଭୟ ନକରି ଓ ପୋଲିସକୁ ଖାତିର ନ କରି ସିଧା ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ।

ସେଠାରେ କାର ଚାଳକ ଓ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରି କାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ମାଡ଼ ମରାମରି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ୮ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍‌ପି ଦୀପକ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି । ଏପରି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।

ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି । ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି । କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଆଦି ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ରହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

