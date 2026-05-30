ଥାନା ପରିସରରେ ଆଇନ୍ ହାତକୁ ନେଲେ ଲୋକେ, କାର୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼
କାର୍ ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପିଟାମରା । ପୋଲିସ ସାଜିଲା ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : May 30, 2026 at 2:02 PM IST
BARIPADA POLICE STATION TENSION, ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରେ ଦେଖବାକୁ ମିଳିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ବଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି । ଏପରିକି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି । ଥାନା ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । ଜଣେ କାର୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ନିର୍ଘାତ ପିଟିବା ସହ ଥାନା ପରିସରରେ କାର୍ କୁ ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଅସାମାଜିକ ଲୋକେ ।
ଗତକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରେ ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅସାମାଜିକ ଯୁବକମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ଥାନା ପରିସରକୁ ଏକପ୍ରକାର ରଣକ୍ଷେତ୍ର କରି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ କିଛି ଯୁବକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଦେବକୁଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ କାର୍ ଯୋଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଡ଼ାଅସ୍ତିଆ ଛକ ନିକଟରେ ସାଇଡ୍ ମାରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆଶଙ୍କା କରି କାର୍ ଚାଳକ କୌଣସିମତେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାକାର କିଛି ଯୁବକ ୪ଟି ବାଇକରେ କାରକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ । ବାରିପଦା ସହରର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ କାର ଅଟକାଇବା ସହ ଚାଳକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଜୀବନ ବିକଳରେ ଚାଳକ ଜଣକ କାରକୁ ନେଇ ଥାନା ଭିତରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ । ଥାନା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପାରିବେ ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ । ହେଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଡର ଭୟ ନକରି ଓ ପୋଲିସକୁ ଖାତିର ନ କରି ସିଧା ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ।
ସେଠାରେ କାର ଚାଳକ ଓ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରି କାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ମାଡ଼ ମରାମରି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ୮ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଦୀପକ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି । ଏପରି ଅସାମାଜିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି ।
ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି । ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି । କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ, ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ହତ୍ୟା ଆଦି ଏହିସବୁ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କିତ ରହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର