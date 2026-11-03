କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତ ନେରିଡ଼ିବାଲସାରେ ଉତ୍ତେଜନା; ଓଡ଼ିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ
ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନେରିଡ଼ିୱାଲସାଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶାନ୍ତାକାର ସି
Published : November 3, 2026 at 3:35 PM IST
କୋରାପୁଟ: କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କୋଟିଆ ସୀମାନ୍ତ ନେରିଡ଼ିବାଲସାଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବା ସହ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ମୁତୟନକୁ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋରାପୁଟ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାବି ରସିଦଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନେରିଡ଼ିବାଲସାଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କୋଟିଆ ପଂଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଗଞ୍ଜାଇଭଦ୍ରା ପଂଚାୟତ ଭାବେ ପରିଗଣିତ, ସେହି ଆସନରୁ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଜଣା ପଡ଼ିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୋଟିଆ ପହଞ୍ଚି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଏହି ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା । ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗଞ୍ଜେଇପଦର ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଟିତ ବୈଠକରେ ଲୋକେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ନିର୍ବାଚନ ନ କରି ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ତେବେ ଗତକାଲି ନେରେଡିବାଲଶାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପିଡ଼ିଏସ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଉଳ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ଗତକାଲିର ଘଟଣାକୁ ଆଜି ବିରୋଧ କରି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଫାଟକକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ୭ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲା ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଗତିବିଧି: ବିଜେଡି, ବିଜେପିର ଭୂମିକା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଶ୍ନ; 'ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବନାହିଁ'-ବିଜେପି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଅଭିମାନ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ