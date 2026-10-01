ଗଣେଶ ଭସାଣିରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅଟକାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ
ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 1, 2026 at 4:06 PM IST
Ganesh immersion Tension, କଟକ : ଗଣେଶ ଭାସାଣି ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ । ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ । ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାହାପଡ଼ା ପଂଚାୟତ ବରଦିଆ ଠାରେ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବରଦିଆ ସେଠୀ ସାହି ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ।
ନିଜେ IIC ଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାନ୍ ରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ନମାନି ଓଲଟା ପୋଲିସ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ।
ଏପରିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଢେଲା ମାଡ଼ରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । SDPO ବିରଞ୍ଚି ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣି ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଥାନାଧିକାରୀ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ ଆଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଢେଲା ମାଡ଼ ରେ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଥାନା ଅଧିକରୀଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ 400/2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: OSSTET ପରୀକ୍ଷା ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ