ETV Bharat / state

ଗଣେଶ ଭସାଣିରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅଟକାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ

ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Tension in Ganesh immersion: Procession continues late into the night; police attacked for trying to stop it.
ଗଣେଶ ଭସାଣିରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅଟକାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 4:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ganesh immersion Tension, କଟକ : ଗଣେଶ ଭାସାଣି ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ । ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ । ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାହାପଡ଼ା ପଂଚାୟତ ବରଦିଆ ଠାରେ ।

ଗଣେଶ ଭସାଣିରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ: ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଅଟକାଇବାରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବରଦିଆ ସେଠୀ ସାହି ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ।

ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି ।
ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଦୁଇଟି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣା ପଡିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ନିଜେ IIC ଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇଟି ଭ୍ୟାନ୍ ରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେମାନେ ନମାନି ଓଲଟା ପୋଲିସ ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଥିଲେ ।

ଗଣେଶ ଭାସାଣି ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ ।
ଗଣେଶ ଭାସାଣି ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଢେଲା ମାଡ଼ । (ETV Bharat Odisha)

ଏପରିକି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଢେଲା ମାଡ଼ରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । SDPO ବିରଞ୍ଚି ପତିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ରେ ଥିବା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପୋଲିସ କଥା ଶୁଣି ନଥିବାରୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଥାନାଧିକାରୀ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଫ ଆଣି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ଯୁବକମାନେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଢେଲା ମାଡ଼ ରେ ପୋଲିସର ଦୁଇଟି ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଥାନା ଅଧିକରୀଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ ।
ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 6 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ । (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ 400/2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି SDPO ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାହାପଡ଼ା ପଂଚାୟତ ବରଦିଆ ଠାରେ ।
ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚାହାପଡ଼ା ପଂଚାୟତ ବରଦିଆ ଠାରେ । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: OSSTET ପରୀକ୍ଷା ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲର ପୂର୍ବତନ ଅଧିକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

GANESH IMMERSION TENSION
KATAKA POLICE ATTACKED
ଗଣେଶ ଭସାଣି ଉତ୍ତେଜନା
ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ
GANESH IMMERSION PROCESSION TENSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.