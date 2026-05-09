ବାଲିପାଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ସହଯୋଗୀ ଜେଲ ଗଲେ, ନିଶା କାରବାର ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲୋକେ

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଦୋକାନ ଜାଳିଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

ବାଲିପାଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 10:39 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବାଲିପାଟଣା ଅଠାନ୍ତର ବଜାର ଉପରେ ରକେଶ ଦାସ ଓରଫ ମଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ହାତ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ବାଲିପାଟଣା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିର୍ ସାହ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ଓ ତା ସହଯୋଗୀ ସଲମାନ ଖାନକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଆଜି (ଶନିବାର) କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରାକେଶଙ୍କ ବାପା କୈଳାସଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଆଧାର କରି ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୧୯୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାତ ଉଧାରି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଦୋକାନ ଜାଳିଦେଇଛନ୍ତି ।

୨୦ ହଜାର ନ ଦେବାରୁ ଆକ୍ରମଣ-
ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ୍ ଜରିଆରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ରାକେଶ ଓ ଜାକିର୍ ପରସ୍ପର ପରିଚିତ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ରାକେଶଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାକିର ପ୍ରାୟ ୪ ଦିନ ତଳେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଜାକିର୍ ଅଠାନ୍ତର ବଜାରରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାକେଶଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କହିଥିଲା। ହେଲେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ରକେଶ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜାକିର ଅଠାନ୍ତର ମହାନ୍ତି ସାହିସ୍ଥିତ ରକେଶଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା । ରକେଶଙ୍କ ମା'ଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲା । ହେଲେ ତା କଥା କେହି ଶୁଣି ନ ଥିଲେ । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୪୫ ବେଳେ ଜାକିର୍ ଓ ସହଯୋଗୀ ସଲମାନ ଅଠାନ୍ତର ମେଡିକାଲ ରାକେଶଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକାଇଥିଲେ । ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କହିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ରକେଶଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ ଇଟା ଏବଂ ବାଡ଼ିରେ ରକେଶଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ।


ଟାୟାର ଜାଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ-
ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଠାନ୍ତର ଛକଠାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ମୃତ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ନିଶା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ହେଲେ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝିବାରୁ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଦୋକାନ ଘରକୁ ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

