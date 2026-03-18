ETV Bharat / state

ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟିଲେ ସ୍ୱାମୀ; ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅଦାଲତ

ସ୍ୱାମୀ ମାଡରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲହୁଲୁହାଣ । ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲାରେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ସ୍ୱାମୀ ।

FAMILY COURT
ବାଲେଶ୍ବର ପରିବାର ଅଦାଲତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ୱର: ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଛି ସ୍ୱାମୀ । ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାବୁ କରି ପୋଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏମିତି ଘଟଣା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାର ପରିବାର ଅଦାଲତ ନିକଟରେ ।

ସଦର ବ୍ଲକ ଛାନୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତାପ ଜେନା ବସ୍ତା ଥାନା ମଚ୍ଛଦା ଅଞ୍ଚଳର ଅନିମା ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୧ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଲାଗି ରହିବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଅନିମାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଅନିମା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଛାଡପତ୍ର ଦେବାପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ।

ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟିଲେ ସ୍ୱାମୀ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ଉଭୟଙ୍କ କାଉନସେଲିଂ ତାରିଖ ଥିବାରୁ ଅନିମା ଅଦାଲତରେ ପହଞ୍ଚି ଦସ୍ତଖତ ମାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଅନିମା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଗେଟ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତାପ ଏକ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଅନିମାଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତଶ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଅନିମା ସେଠାରୁ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପରିବାର ଅଦାଲତ ନିକଟକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ । ସେପଟେ ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ । ପରେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାପରେ ପୋଲିସ ପହଁଚି ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏପଟେ ୧୦୮ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅନିମାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଅନିମାଙ୍କ ଓକିଲ ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଯାହାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ପ୍ରହାର ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ହେଉଛି ବସ୍ତା ଥାନା ମଚ୍ଛଦା । ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର ହେଉଛି ଛାନୁଆ । ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନିମା ଜେନା । ୨୦୨୫ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛୁ । ଝିଅ ଏହି କେସ୍ ଫାଇଲ କରିଛି, ତାର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ଏ ମାମଲା ପରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଥରେ କାଉନସେଲିଂ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ତାରିଖରେ କାଉନସେଲିଂ ଫେଲ ମାରିଛି । ଅନିମା ଜେନା ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ଯେହେତୁ ସ୍ବାମୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ଆଜି ହାକିମଙ୍କ ପାଖରେ କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ତାରିଖ ଥିଲା । ଅନିମା ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟରେ ହାଜିରା ଦେଇ ରେକର୍ଡରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେ କୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗେଟରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରତାପ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ପିଟାପିଟି ହେବାର କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିବାପାଇଁ ଚାହୁଁ ନାହାଁନ୍ତି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେବାପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏ ବାବଦରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହେବ"



ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ତଥା ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ କିରଣ ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡୁ ନୂଆବଜାର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିର୍ମମ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ ମାରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ବୋଧେ ପରିବାର ଅଦାଲତରେ କେସ୍ ଅଛି । ଏହାଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ । ଝିଅକୁ ଆଣି ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ବସା ଯାଇଥିଲା । ଅନିମାଙ୍କର ବହୁତ ରକ୍ତଶ୍ରାବ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ୧୦୮ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପଠାଇଥିଲି । ପୋଲିସ ଆସି ସ୍ୱାମୀକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।"



ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହି ନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ପରେ ଧରା ପଡିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛି ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟର ଅଜବ ରାୟ, ସ୍ବାମୀକୁ ମାସିକ ଭରଣପୋଷଣ ଭତ୍ତା ଦେବେ ସ୍ତ୍ରୀ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

COURT TURNED BATTLEGROUND
COUPLE DISPUTE CASE BALASORE
HUSBAND BEAT WIFE DIVORCE CASE
MAN THRASHES WIFE FAMILY COURT
BALASORE COLLECTOR OFFICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.