ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲରେ ବ୍ୟାପକ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ: ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ପ୍ରତିବାଦ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା
ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : October 9, 2026 at 9:28 PM IST
Dhenkanal Tehsil Office Tension, ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି । ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତହସିଲଦାର ଓ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ମନମାନି ନେଇ ଆଜି ଉତ୍ତ୍ୱେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ।
ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାକୁ ଓକିଲମାନେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ ।
ପରେ ତହସିଲଦାର ଦିନ 12ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି କୈଫିୟତ ମାଗିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଏସଡିପିଓ ପହଂଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆସିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ । ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ବୁଝା ସୁଝା କରିବା ସହିତ ଏକ ବୈଠକରେ ସମାଧାନ କରାଯିବାର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପଜି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲୁ l ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ହେଲା ସଦର ତହସିଲରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନାହିଁ l ସଠିକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉ ନଥିବା ନୂଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ l ଦିନ ୧୨ଟା ପରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ରାହୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି l ଅନେକ ଥର ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାାଇଛି । ଆଜି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି l ଏଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉ ନାହିଁ l ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଲୋକମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି l ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିବ l"
ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ତହସିଲଦାର ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," କିଛିଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ତଦନ୍ତ କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି l ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମଞ୍ଚର ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ; ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜେଲରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ,ବାହାରେ ପୋଲିସର ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଦ; ଏସବିଆଇ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୁଟ ଘଟଣାରେ 5 ଲୁଟେରା ଗିରଫ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ